Seltene Erden sind das Rückgrat der Energiewende, der Elektromobilität und moderner Kommunikations- und Verteidigungstechnologien. Zwar sind sie in geologischer Hinsicht nicht extrem rar, doch wirtschaftlich gewinnbare Vorkommen sind begrenzt und stark konzentriert. Die Sicherung der Lieferketten …
Der Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) gilt als zentraler Treiber für die Rally an der Nasdaq. In der jüngsten Berichtssaison hat sich dieser Eindruck einmal mehr bestätigt. Trotz enormen Momentums und stark wachsenden Unternehmensgewinnen lässt sich die ausgedehnte Bewertung der Nasdaq schwer von der Hand weisen – wir stellen unterschiedliche Investmentansätze …
Der Quantencomputer steht für eine technologische Revolution mit immensem Potenzial. Bereiche wie Medizin, Logistik, Künstliche Intelligenz (KI) oder Kryptografie könnten durch seine Rechenleistung grundlegend verändert werden. Der größte Vorteil von Quantencomputern liegt darin, extrem komplexe Aufgaben in deutlich …