Titelthema

Seltene Erden – Partizipieren an der Entwicklung strategischer Ressourcen

Seltene Erden – Partizipieren an der Entwicklung strategischer Ressourcen

Seltene Erden sind das Rückgrat der Energiewende, der Elektromobilität und moderner Kommunikations- und Verteidigungstechnologien. Zwar sind sie in geologischer Hinsicht nicht extrem rar, doch wirtschaftlich gewinnbare Vorkommen sind begrenzt und stark konzentriert. Die Sicherung der Lieferketten …

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Aktuelles

JETZT AN DER ABSTIMMUNG ZUM DEUTSCHEN ZERTIFIKATEPREIS TEILNEHMEN

Wer seine Geldanlage selbst verwalten möchte, hat mittlerweile zahlreiche Optionen, insbesondere im Bereich der Zertifikate. Daher werden die Auswahl …

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SG ACTIVE TRADING – DAS WEBINAR FÜR AKTIVE TRADER

SG ACTIVE TRADING – DAS WEBINAR FÜR AKTIVE TRADER

Jeden Mittwoch findet um 19.00 Uhr unser SG Active Trading-Webinar statt. Dieses interaktive Webinarformat richtet sich vor allem an aktive Trader. Freuen Sie sich auf Marktanalysen …

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Marktbericht

Nasdaq: Jede Menge Superlative

Nasdaq: Jede Menge Superlative

Der Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) gilt als zentraler Treiber für die Rally an der Nasdaq. In der jüngsten Berichtssaison hat sich dieser Eindruck einmal mehr bestätigt. Trotz enormen Momentums und stark wachsenden Unternehmensgewinnen lässt sich die ausgedehnte Bewertung der Nasdaq schwer von der Hand weisen – wir stellen unterschiedliche Investmentansätze …

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Rohstoffe

Goldpreis mit mittelfristigem Erholungspotenzial

Goldpreis mit mittelfristigem Erholungspotenzial

Der Goldpreis notiert mit 4.700 US-Dollar je Feinunze derzeit rund 10 Prozent niedriger als vor Ausbruch des Iran-Kriegs Ende Februar. Zeitweise war …

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Einzelaktie

Infineon: Profiteur multipler Megatrends

Infineon: Profiteur multipler Megatrends

Unseres Erachtens kann Infineon auch weiterhin von strukturellen Wachstumsfeldern aufgrund einer dominierenden Marktstellung bei Kernprodukten wie …

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Aktien & Indizes

DAX-Anleger hoffen auf Frieden im Nahen Osten

DAX-Anleger hoffen auf Frieden im Nahen Osten

Nach dem Beginn des Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran haben sich die Aktienmärkte deutlich nach oben bewegt. Eine Einigung zwischen den …

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Währungen

Schweizer Franken: SNB bremst Aufwertung aus

Schweizer Franken: SNB bremst Aufwertung aus

Anfang März scheint der Schweizerischen Nationalbank (SNB) im Hinblick auf die Stärke des Schweizer Franken der Geduldsfaden gerissen zu sein. …

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Stärken des Journalismus nutzbar machen

Interview mit Daniel Mohr, F.A.Z.-Redakteur und Wirtschaftsjournalist des Jahres 2026

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Stärken des Journalismus nutzbar machen

Interview mit Daniel Mohr, F.A.Z.-Redakteur und Wirtschaftsjournalist des Jahres 2026

Herr Mohr, Sie berichten seit vielen Jahren bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über Wirtschaft, Märkte …

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Wissen

Candlestickformationen – Teil 1

Candlestickformationen – Teil 1

Während der Linienchart als Verbindung der Schlusskurse einer Zeitperiode durch seine Einfachheit besticht, fehlen andererseits Informationen, die …

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Kapitalmaßnahmen von A bis Z – Teil 4: Nominelle Kapitalerhöhung

Kapitalmaßnahmen von A bis Z – Teil 4: Nominelle Kapitalerhöhung

Im vierten Teil der Beitragsreihe »Kapitalmaßnahmen von A bis Z« sprechen …

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Webinar

DAX-Strategien für das zweite Halbjahr 2026

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Webinar

DAX-Strategien für das zweite Halbjahr 2026

Künstliche Intelligenz treibt derzeit eine der größten Investitions- und Innovationswellen der vergangenen Jahrzehnte an …

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Technische Analyse

Brenntag: Baissetrend verlassen

Brenntag: Baissetrend verlassen

Brenntag, dessen Ursprünge unter anderem Namen bis 1874 zurückreichen, ist heute mit Aktivitäten in über 70 Ländern eines der weltweit führenden …

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ANHEUSER-BUSCH INBEV: DEFENSIVE ALTERNATIVE

ANHEUSER-BUSCH INBEV: DEFENSIVE ALTERNATIVE

Der belgische Brauereikonzern Anheuser-Busch InBev (kurz AB InBev), dessen Aktien auch im EURO STOXX 50 enthalten sind, ist auf Basis …

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Alle auf einen Blick

Alle auf einen Blick – Themen-, Partizipations-Zertifikate und ETCs von Societe Generale

Alle auf einen Blick – Themen-, Partizipations-Zertifikate und ETCs von Societe Generale

Der Quantencomputer steht für eine technologische Revolution mit immensem Potenzial. Bereiche wie Medizin, Logistik, Künstliche Intelligenz (KI) oder Kryptografie könnten durch seine Rechenleistung grundlegend verändert werden. Der größte Vorteil von Quantencomputern liegt darin, extrem komplexe Aufgaben in deutlich …

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