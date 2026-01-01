Der Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) gilt als zentraler Treiber für die Rally an der Nasdaq. In der jüngsten Berichtssaison hat sich dieser Eindruck einmal mehr bestätigt. Trotz enormen Momentums und stark wachsenden Unternehmensgewinnen lässt sich die ausgedehnte Bewertung der Nasdaq schwer von der Hand weisen – wir stellen unterschiedliche Investmentansätze …