Liebe Leser,

ohne Seltene Erden gäbe es weder leistungsfähige Smartphones noch Elektromotoren, Windkraftanlagen oder viele Anwendungen der Medizintechnik. Ihre besondere chemische Beschaffenheit macht sie zu unverzichtbaren Bausteinen der Digitalisierung und der Energiewende.

Trotz ihres Namens sind Seltene Erden gar nicht unbedingt selten – doch ihr Abbau ist aufwendig, ihre Verarbeitung komplex und ihre Förderung geografisch stark konzentriert. Genau daraus entstehen wirtschaftliche und geopolitische Spannungsfelder, die zunehmend in den Fokus von Politik und Kapitalmärkten rücken. Lieferketten, Ressourcensicherheit und technologische Souveränität werden zu strategischen Themen unserer Zeit.

Für Anleger ergibt sich daraus ein spannendes, aber auch anspruchsvolles Umfeld. Denn die Dynamik von Angebot und Nachfrage, politische Eingriffe und technologische Innovationen beeinflussen die Preisentwicklung erheblich. Gleichzeitig wächst der Bedarf stetig, angetrieben durch Megatrends wie Elektromobilität, erneuerbare Energien und Digitalisierung.

Im Titelthema dieser Ausgabe gehen wir deshalb der Frage nach, welche Rolle Seltene Erden heute und in Zukunft spielen – und wie Anleger gezielt an diesem strategisch wichtigen Markt partizipieren können.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.