BSW-Trend-Umfrage: BASISINFORMATIONSBLÄTTER NUR MIT KLEINEM NUTZERKREIS

»Information schützt Anleger nur dann, wenn sie auch ankommt. Die Basisinformationsblätter sind nach sechs inhaltlichen Änderungen durch den Gesetzgeber seit 2018 unleserlich geworden. Für den BSW und seine Mitglieder hat Anlegerschutz oberste Priorität – deshalb informieren wir praxisnah über alle gängigen Medien. Von der EU erwarten wir auch bei den Produktinformationen die angekündigte Simplifizierung zum Nutzen der Anleger«, so Christian Vollmuth, geschäftsführender Vorstand des BSW.