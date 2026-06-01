Technische Analyse
Brenntag: Baissetrend verlassen
Brenntag, dessen Ursprünge unter anderem Namen bis 1874 zurückreichen, ist heute mit Aktivitäten in über 70 Ländern eines der weltweit führenden Unternehmen bei der Verteilung von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Auf der einen Seite kauft der Konzern im großen Umfang Mengen von Basis- und Spezialchemikalien, die dann in kundengerechten Größen und Mengen weiterverkauft werden. Auf der anderen Seite führt das Unternehmen für Kunden die Beschaffung, Lagerung, Lieferung, das Mischen und das Um- und Verpacken von Produkten durch. Die derzeitige geopolitische Lage verdeutlicht erneut, wie wichtig funktionierende Lieferketten sind. Deshalb überrascht es nicht, dass die Aktie derzeit eher zu den Profiteuren gehört. Die Brenntag-Aktie (größter Anteilseigner: Logistiker Kühne Holding mit ungefähr 20 Prozent) wird seit März 2010 am deutschen Aktienmarkt notiert. In den MDAX stieg der Wert im Juni 2011 auf. Im Zuge der DAX-Reform (Ausweitung von 30 auf 40 Titel; September 2021) folgte das Aufrücken in den DAX.
Brenntag
Aus übergeordneter technischer Sicht ist Brenntag eine Aktie, die durch sehr stabile mittelfristige Auf-, Seitwärts- und Abwärtstrends auffällt. Ausgehend von Kursen um 59,40 Euro 2015 ergab sich ein mehrjähriger moderater Abwärtskanal, der in der Corona-Gesamtmarktbaisse (Februar/März 2020) in einen Ausverkauf bis 28,70 Euro mündete. Es folgte ein Umschlagen der Kurse und eine Bilderbuchhausse mit einem hohen Aufwärtsmomentum bis zum Allzeithoch bei 87,20 Euro (August 2021; Widerstandszone). Danach ergab sich ein Wechselspiel aus mittelfristigen Abwärts- und Aufwärtstrends. Anfang März 2024 startete bei 87,20 Euro ein neuer Abwärtstrend, der sich nach weiteren Verkaufssignalen zu einem Baissetrend verfestigt hatte. Vor dem Hintergrund einer mittelfristig überverkauften Lage kam es bei hoher Volatilität bei Kursen von 43,70 bis 45,50 Euro zum Umschlagen der Notierungen (nach oben). Zum Jahresanfang 2026 folgte dem Sprung über den Baissetrend (bei 52,00 Euro) und der noch fallenden 200-Tage-Linie ein Investmentkaufsignal.
Als erste technische Konsequenz arbeitet Brenntag wieder an der Etablierung eines mittelfristigen Aufwärtstrends. Als zweite technische Konsequenz deutet sich bei der Aktie eher aus tradingorientierter Sicht ein Etappenziel im Bereich der kleinen Widerstandszone von 68,50 bis 70,00 Euro an. Das langfristige technische Etappenziel sollte höher liegen, jedoch fehlen bisher die guten Argumente, dass ein neuer mittelfristiger Aufwärtstrend den Titel direkt wieder bis an die Widerstandszone im Umfeld der alten Allzeithochs führt. Trotz der ansprechenden technischen Gesamtsituation sollte aber jede Position in Brenntag einen strategischen Sicherungsstopp bei 49,00 Euro erhalten, der später – nach der Etablierung eines mittelfristigen Aufwärtstrends – Schritt für Schritt nach oben angepasst werden sollte.
Produktidee: Anlageprodukte auf Brenntag
Classic Discount-Zertifikat
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WKN
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Cap/Höchstbetrag
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60,00 EUR
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Bewertungstag
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18.06.2027
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Fälligkeit
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25.06.2027
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Geld-/Briefkurs
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51,63/51,66 EUR
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Discount
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13,36 %
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Max. Rendite p.a.
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14,69 %
Beim Kauf des Classic Discount-Zertifikats erhalten Anleger einen Preisabschlag (Discount) auf den aktuellen Wert der Brenntag-Aktie. Im Gegenzug verzichtet der Anleger auf die Möglichkeit, unbegrenzt an Kurssteigerungen der Aktie zu partizipieren. Der maximale Rückzahlungsbetrag entspricht dem Cap des Zertifikats (60,00 Euro).
Capped Bonus-Zertifikat
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WKN
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Barriere
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35,00 EUR
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Bonuslevel/Cap
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60,00 EUR
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Bewertungstag
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18.06.2027
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Fälligkeit
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25.06.2027
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Geld-/Briefkurs
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55,37/55,41 EUR
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Abstand zur Barriere
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41,33 %
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Bonusrendite p.a.
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7,54 %
Mit dem Capped Bonus-Zertifikat können Anleger an der Entwicklung der Brenntag-Aktie bis zum Cap partizipieren. Zudem erhält der Anleger den Höchstbetrag (60,00 Euro), solange die Barriere bis zum Bewertungstag nicht erreicht oder unterschritten wird. Bei Unterschreitung der Barriere folgt das Zertifikat der Aktie bis zum Cap. An Kurssteigerungen über den Cap hinaus nehmen Anleger nicht teil.
Produktidee: Hebelprodukte auf Brenntag
Bitte beachten: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Optionsscheinen. Turbo-Optionsscheine sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
BEST Turbo-Call-Optionsschein
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WKN
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Typ
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Call
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Basispreis/Knock-Out-Barriere
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47,8526 EUR
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Laufzeit
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Unbegrenzt
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Geld-/Briefkurs
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1,19/1,20 EUR
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Hebel
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4,9
BEST Turbo-Put-Optionsschein
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WKN
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Typ
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Put
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Basispreis/Knock-Out-Barriere
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72,7387 EUR
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Laufzeit
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Unbegrenzt
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Geld-/Briefkurs
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1,33/1,34 EUR
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Hebel
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4,4
Mit dem BEST Turbo-Call- bzw. -Put-Optionsschein können Anleger gehebelt an steigenden bzw. fallenden Kursen der Brenntag-Aktie partizipieren. Die Laufzeit der Turbo-Optionsscheine ist unbegrenzt. Bei fallenden bzw. steigenden Notierungen der Aktie unter bzw. über die Knock-Out-Barriere endet die Laufzeit (Totalverlust).
Stand: 20. Mai 2026; Quelle: Société Générale
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt zu Informationszwecken lediglich in Kurzform und stellt einen Auszug aus dem Gesamtangebot von Société Générale sowie keine Anlageempfehlung dar. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN. Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern, den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.