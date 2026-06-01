ideas: Herr Mohr, Sie berichten seit vielen Jahren bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über Wirtschaft, Märkte und Geldanlage und wurden kürzlich beim Journalistenpreis des Bundesverbands Strukturierter Wertpapiere als Wirtschaftsjournalist des Jahres ausgezeichnet. Was zeichnet aus Ihrer Sicht gute Finanzberichterstattung aus – ganz unabhängig davon, ob die Märkte ruhig oder turbulent sind?

Daniel Mohr: Es muss für mich eine gute Mischung aus präziser Beschreibung und vernünftiger Einordnung sein. Ein Kurs stürzt nicht ab, wenn eine Aktie mal um zwei oder drei Prozent an Wert verliert. Wenn die Berichterstattung zu sehr dramatisiert, um interessant zu sein, bedient das nur die Vorurteile, wonach Märkte immer turbulent sind und man da besser sein Geld nicht reinsteckt.

Finanzjournalismus bewegt sich häufig im Spannungsfeld zwischen Erklärung, Einordnung und Zuspitzung. Wo liegt für Sie die größte Herausforderung, gerade in Phasen hoher Volatilität oder wirtschaftlicher Unsicherheit?

Da gewinnt die Einordnung noch mehr an Bedeutung als ohnehin schon. Den Leuten zu sagen, dass es Krisen eigentlich immer schon gab, und zu beschreiben, wie sich das auf die Märkte auswirkte und was unterm Strich dabei herauskam für die Anleger, das halte ich für wichtig. So schlimm jede einzelne Krise und vor allem jeder Krieg ist, es sind oft Ereignisse, die dem langfristigen Markttrend nichts anhaben konnten. Das herauszustellen und mit Fakten zu untermauern, halte ich für wichtig. Dass eben nicht alles immer nur bergab geht und schlechter wird, wie es in der trüben deutschen Stimmung manchmal erscheint, sondern dass an den globalen Kapitalmärkten auch in schwachen, deutschen BIP-Zeiten wie den vergangenen Jahren sehr gute Renditen möglich sind.

Viele Menschen informieren sich heute über Finanzthemen nicht mehr in erster Linie über klassische Medien, sondern über soziale Netzwerke, Podcasts oder Influencer. Wie verändern diese neuen Kanäle aus Ihrer Sicht die Finanzberichterstattung – sowohl im Positiven als auch im Problematischen?

Wir können uns die Nutzer nicht so backen, wie wir sie gerne hätten. Wenn die Menschen ihre Informationen am liebsten über Bewegtbilder erhalten, auch über YouTube-Shorts von nur wenigen Sekunden, dann können wir nicht sagen, in unseren Leitartikeln steht alles Relevante drin, lest gefälligst die. Unsere Herausgeber und die Geschäftsführung haben gerade beschlossen, dreißig neue Leute einzustellen. Die brauchen wir, damit unsere Inhalte nicht nur in gedruckter Schrift auf Papier und digital zu lesen sind auf faz.net, sondern eben noch viel stärker als bisher in Podcasts, in Videoformaten und in sozialen Netzwerken angemessen präsentiert werden, auf dass sie viele Zuhörer und Zuschauer finden. Da haben wir schon einiges auf den Weg gebracht, wollen aber gerade im Audio- und Videobereich noch mehr dorthin, wo viele Nutzer sind, und dabei unsere Stärken des seriösen, tiefgründigen, gut analysierenden und einordnenden Journalismus besser nutzbar machen.

Gleichzeitig ist oft von einem Vertrauensverlust in traditionelle Medien die Rede. Beobachten Sie dieses Misstrauen auch im Bereich der Finanzberichterstattung – und was kann Journalismus aus Ihrer Sicht tun, um Vertrauen zu erhalten oder zurückzugewinnen?

Das Misstrauen ist größer geworden, die digital geäußerte Kritik ist schärfer und absoluter formuliert. Wenn man dann aber in den Leserdialog einsteigt, was wir gerne und täglich machen, weil wir natürlich nicht im luftleeren Raum agieren, sondern wissen wollen, was die Leute bewegt, dann merkt man oft schnell sehr viel mehr Verständnis, wenn man Hintergründe und Vorgehensweisen erklärt. Dieses Wechselspiel des Sendens und Empfangens wird wichtiger. Früher hatten Zeitungen ein Monopol im Senden von Nachrichten, dann kamen Radiosender, dann Fernsehsender und heute kann jeder seine Videos in die Welt senden. Das macht die Medienwelt vielstimmiger und unübersichtlicher. Wir erreichen aber als F.A.Z. dank der Digitalisierung und faz.net mehr Leser als zu den besten Hochzeiten des reinen Zeitungsjournalismus. Wir genießen hohes Vertrauen und die Leser sind in der digitalen Welt bereit, dafür zu zahlen. Der digitale Umsatzanteil nähert sich 50 Prozent. Das war vor zehn Jahren noch längst nicht absehbar, ob dieser Wandel gelingen wird. Aber es ist ein täglicher Kampf um Vertrauen, den wir nur durch gewissenhafte Arbeit, durch gründliche Recherche und durch große Offenheit und Unabhängigkeit gewinnen können. Als eine sich selbst gehörende Stiftung ohne Bankschulden oder Konzerne, Milliardäre oder Finanzinvestoren als Eigentümer haben wir als F.A.Z. da sehr gute Voraussetzungen und nutzen die stabile Basis auch zu Investitionen wie nun in die neuen Video-, Audio- und Social-Media-Kapazitäten.

Sie schreiben für Leser mit sehr unterschiedlichen Vorkenntnissen. Ist es Ihnen wichtiger, Komplexität zu reduzieren – oder Leser Schritt für Schritt an komplexe Zusammenhänge heranzuführen?

Es ist journalistisch natürlich nicht besonders attraktiv, immer wieder zu schreiben, wie man ein Depot eröffnet und einen ersten ETF-Sparplan startet. Wenn wir uns aber die Lesequoten anschauen, und das können wir anders in der reinen Print-Welt von früher mittlerweile sehr genau, dann gibt es sehr hohe Zugriffsraten genau für solche Basis-Artikel. Mehr als zwei Drittel der Deutschen haben noch nie eine Aktie oder einen Fonds oder ein Zertifikat gekauft. Die werden sich nicht für Artikel interessieren, die den Zusammenhang zwischen Vola und Zinsentwicklungen und Discount-Zertifikaten analysieren. Wir legen zudem Wert auf das A in unserem Namen. Wir sind eine Allgemeine Zeitung, kein Wirtschafts- oder Finanzfachmedium. Aber unsere regelmäßigen Leser wissen natürlich irgendwann, wie das mit dem Depot und dem ETF-Sparplan geht und möchten das nicht täglich aufs Neue lesen. Den Spagat gilt es zu bestehen, den grundsätzlich interessierten Leser nicht abzuhängen, den etwas versierteren Kenner nicht zu langweilen und auch den Profi für unsere Inhalte zu interessieren. Das versuchen wir dank unseres gerade im Finanzbereich im deutschen Markt doch recht großen und vielfältigen Angebots mit vergleichsweise großer Redaktion zu schaffen, mit Zugang zu Gesprächspartnern, die es sonst nicht so oft zu lesen gibt, mit besonders guten Analysen, mit erstklassigen Gastautoren und vielem mehr.

Die Diskussion um Themen wie das Altersvorsorgedepot, die Aktienrente oder generell eine stärkere Kapitalmarktorientierung nimmt in Deutschland spürbar zu. Wo sehen Sie aus finanzpolitischer Sicht derzeit die größten Herausforderungen – und was wird aus Ihrer Sicht noch zu zögerlich angegangen?

Das Altersvorsorgedepot ist ein sehr großer Schritt und ich bin sehr zuversichtlich, dass dank der großen Offenheit der Förder- und Vertriebsmöglichkeiten ein sehr lebendiger Wettbewerb entsteht. Da wird es unsere Aufgabe sein, Kosten und Nutzen sehr sauber aufzuzeigen, sodass jeder wohl informiert entscheiden kann, was für ihn das am besten passende Produkt ist. Das wäre ein großer Fortschritt gegenüber Riester, wo erst mit den ersten Jahresabrechnungen das böse Erwachen kam über viel zu hohe Kosten. Aber wir sind nun 25 Jahre weiter, mit neuer Konkurrenz durch schlanke Neobanken mit einfachen günstigen Produkten und vielen Millionen Kunden im Rücken. Gleichwohl wünschte ich mir natürlich, dass die Politik auch in der gesetzlichen Rente einen Teil der Beiträge im Sinne der Generationengerechtigkeit dem Kapitalmarkt zuführt und dass betriebliche Altersvorsorge zu einem flexiblen Standardprodukt aller Beschäftigten wird, wie es andere Länder längst vormachen.

Zum Abschluss eine persönliche Frage: Welche Schlagzeile zur Finanzberichterstattung oder zum Umgang mit Wirtschaftsthemen würden Sie selbst gern einmal lesen?

Das Deutsche Aktieninstitut meldet: Die Zahl der Aktionäre in Deutschland ist auf 84 Millionen gestiegen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Anja Schneider.