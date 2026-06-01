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SG ACTIVE TRADING – DAS WEBINAR FÜR AKTIVE TRADER
Jeden Mittwoch findet um 19.00 Uhr unser SG Active Trading-Webinar statt. Dieses interaktive Webinarformat richtet sich vor allem an aktive Trader. Freuen Sie sich auf Marktanalysen, Strategien und Coaching für den nachhaltig erfolgreichen Einsatz von Hebelprodukten. Die Analysen werden dabei direkt in leicht nachvollziehbare und handelbare Trading-Strategien umgesetzt. Profitieren Sie vom Know-how unserer Trading-Experten und vermeiden Sie dadurch typische Fehler.
Es werden nicht nur Aktien, sondern auch Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen beleuchtet. Die Analysen beziehen sich sowohl auf kurzfristige als auch auf mittelfristige Zeiträume und nutzen Chart- und Markttechnik, Statistik und Fundamentalanalyse. Durch das interaktive Format haben Sie die Möglichkeit, auch direkt und live mit unseren Referenten zu diskutieren. Melden Sie sich doch gleich an unter:
Wussten Sie schon, dass Sie alle unsere Webinare im Nachgang auch auf Abruf auf unserem YouTube-Kanal finden? Jetzt entdecken: