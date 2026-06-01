SG ACTIVE TRADING – DAS WEBINAR FÜR AKTIVE TRADER

Es werden nicht nur Aktien, sondern auch Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen beleuchtet. Die Analysen beziehen sich sowohl auf kurzfristige als auch auf mittelfristige Zeiträume und nutzen Chart- und Markttechnik, Statistik und Fundamentalanalyse. Durch das interaktive Format haben Sie die Möglichkeit, auch direkt und live mit unseren Referenten zu diskutieren. Melden Sie sich doch gleich an unter:

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