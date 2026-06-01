Aktionen & Termine
TRADINGAKTIONEN IM JUNI
- Kauf und Verkauf ohne Transaktionskosten (FREE TRADE)
- Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
- Ordervolumen > 1.000 EUR
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- Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
- Ordervolumen > 1.000 EUR
- Kauf und Verkauf ohne Transaktionskosten (FREE TRADE)
- Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
- Ordervolumen > 1.000 EUR
- Kauf und Verkauf zu einer Pauschalgebühr von 1,90 EUR
- Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
- Ordervolumen > 1.000 EUR
- Kauf und Verkauf zu einer Pauschalgebühr von 0,50 EUR
- Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
- Ordervolumen > 0 EUR
- Kauf und Verkauf ohne Transaktionskosten (FREE TRADE)
- Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
- Ordervolumen > 1.000 EUR
- Kauf und Verkauf zu einer Pauschalgebühr von 4,95 EUR
- Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
- Ordervolumen > 1.000 EUR
- Kauf und Verkauf zu einer Pauschalgebühr von 1,90 EUR
- Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
- Ordervolumen > 500 EUR
- Kauf und Verkauf zu einer Pauschalgebühr von 1,00 EUR
- Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
- Ordervolumen > 0 EUR
- Kauf und Verkauf zu einer Pauschalgebühr von 2,00 EUR
- Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
- Ordervolumen > 500 EUR
- Kauf und Verkauf ohne Transaktionskosten (FREE TRADE)
- Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
- Ordervolumen > 1.000 EUR
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- Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
- Ordervolumen > 1.000 EUR
- Kauf und Verkauf ohne Transaktionskosten (FREE TRADE)
- Alle Hebelprodukte
- Ordervolumen > 0 EUR
- Kauf und Verkauf ohne Transaktionskosten (FREE TRADE)
- Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
- Ordervolumen > 500 EUR
*Bitte beachten Sie die jeweiligen Angebotsbedingungen der jeweiligen Partner. Unabhängig von Transaktionskosten können gegebenenfalls Kosten wie beispielsweise Handelsplatzentgelte, sonstige Fremdkosten oder Depotführung der jeweiligen Partner entstehen.
Stand: 21. Mai 2026. Société Générale übernimmt keine Gewähr im Hinblick auf Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der genannten Aktionen. Diese können sich jederzeit ändern, eingeschränkt, erweitert oder ganz eingestellt werden.