Aktionen & Termine

TRADINGAKTIONEN IM JUNI

  • Kauf und Verkauf ohne Transaktionskosten (FREE TRADE)
  • Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
  • Ordervolumen > 1.000 EUR

www.1822direkt.de

  • Kauf und Verkauf ohne Transaktionskosten (FREE TRADE)
  • Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
  • Ordervolumen > 1.000 EUR

www.comdirect.de

  • Kauf und Verkauf ohne Transaktionskosten (FREE TRADE)
  • Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
  • Ordervolumen > 1.000 EUR

www.consorsbank.de

  • Kauf und Verkauf zu einer Pauschalgebühr von 1,90 EUR
  • Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
  • Ordervolumen > 1.000 EUR

www.dad.at

  • Kauf und Verkauf zu einer Pauschalgebühr von 0,50 EUR
  • Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
  • Ordervolumen > 0 EUR

www.degiro.de

  • Kauf und Verkauf ohne Transaktionskosten (FREE TRADE)
  • Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
  • Ordervolumen > 1.000 EUR

www.dkb.de

  • Kauf und Verkauf zu einer Pauschalgebühr von 4,95 EUR
  • Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
  • Ordervolumen  > 1.000 EUR

www.easybank.at

  • Kauf und Verkauf zu einer Pauschalgebühr von 1,90 EUR
  • Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
  • Ordervolumen > 500 EUR

www.flatex.de

  • Kauf und Verkauf zu einer Pauschalgebühr von 1,00 EUR
  • Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
  • Ordervolumen > 0 EUR

www.joebroker.de

  • Kauf und Verkauf zu einer Pauschalgebühr von 2,00 EUR
  • Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
  • Ordervolumen > 500 EUR

www.justtrade.com

  • Kauf und Verkauf ohne Transaktionskosten (FREE TRADE)
  • Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
  • Ordervolumen > 1.000 EUR

www.sbroker.de

  • Kauf und Verkauf ohne Transaktionskosten (FREE TRADE)
  • Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
  • Ordervolumen > 1.000 EUR

www.targobank.de

  • Kauf und Verkauf ohne Transaktionskosten (FREE TRADE)
  • Alle Hebelprodukte
  • Ordervolumen > 0 EUR

traderepublic.com

  • Kauf und Verkauf ohne Transaktionskosten (FREE TRADE)
  • Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
  • Ordervolumen > 500 EUR

www.tradersplace.de

*Bitte beachten Sie die jeweiligen Angebotsbedingungen der jeweiligen Partner. Unabhängig von Transaktionskosten können gegebenenfalls Kosten wie beispielsweise Handelsplatzentgelte, sonstige Fremdkosten oder Depotführung der jeweiligen Partner entstehen.

Stand: 21. Mai 2026. Société Générale übernimmt keine Gewähr im Hinblick auf Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der genannten Aktionen. Diese können sich jederzeit ändern, eingeschränkt, erweitert oder ganz eingestellt werden.