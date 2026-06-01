JETZT AN DER ABSTIMMUNG ZUM DEUTSCHEN ZERTIFIKATEPREIS TEILNEHMEN

Die Publikumsumfrage des Deutschen Zertifikatepreises beginnt am 1. Juni und läuft bis zum 31. Juli 2026. Während dieser Zeit wählen die Jury und das Publikum die besten Zertifikateemittenten aus. Auch Ihre Meinung ist gefragt! Nehmen Sie an der Publikumsumfrage teil und stimmen Sie ab: Wer sind die besten Zertifikate-Emittenten, Onlinebroker und Finanzportale? Unter allen Teilnehmern werden attraktive Preise verlost. Hier gehts zur Abstimmung: