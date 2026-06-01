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JETZT AN DER ABSTIMMUNG ZUM DEUTSCHEN ZERTIFIKATEPREIS TEILNEHMEN
Wer seine Geldanlage selbst verwalten möchte, hat mittlerweile zahlreiche Optionen, insbesondere im Bereich der Zertifikate. Daher werden die Auswahl und der Vergleich von Anlage- und Hebelzertifikaten für private Investoren zunehmend bedeutender. Der unabhängige Deutsche Zertifikatepreis bietet Privatanlegern umfassende Einblicke in das Angebot, die Qualität und die Leistungen der Emittenten. Zudem werden herausragende Onlinebroker und Finanzportale ausgezeichnet.
Die Publikumsumfrage des Deutschen Zertifikatepreises beginnt am 1. Juni und läuft bis zum 31. Juli 2026. Während dieser Zeit wählen die Jury und das Publikum die besten Zertifikateemittenten aus. Auch Ihre Meinung ist gefragt! Nehmen Sie an der Publikumsumfrage teil und stimmen Sie ab: Wer sind die besten Zertifikate-Emittenten, Onlinebroker und Finanzportale? Unter allen Teilnehmern werden attraktive Preise verlost. Hier gehts zur Abstimmung: