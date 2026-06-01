Goldpreis mit mittelfristigem Erholungspotenzial

Zum anderen sehen wir den Status des sicheren Hafens nicht als gefährdet an. Vielmehr muss zwischen der Art der Krise differenziert werden: Der Goldpreis steigt in Krisen, in denen vor allem Konjunkturrisiken im Fokus stehen (zum Beispiel große Finanzkrise, Coronapandemie). Dann wird meist erwartet, dass die Notenbanken mit einer expansiven Geldpolitik, das heißt Zinssenkungen, reagieren. In der jetzigen Krise fokussiert die Mehrheit jedoch auf den Inflationsschock und rechnet daher mit Zinserhöhungen. Dies erklärt auch, weshalb der Schweizer Franken, normalerweise ebenfalls ein sicherer Hafen, zuletzt eher zu den Verlierern im G10-Währungsuniversum zählte. Die Schweizerische Nationalbank hat in der Vergangenheit, auch wegen eines insgesamt niedrigeren Inflationsniveaus, weitaus weniger stark mit Zinserhöhungen auf Inflationsschocks reagiert als andere Notenbanken. Es ist also zu erwarten, dass sich die Zinsdifferenz, ähnlich wie bei Gold, zum Nachteil des Franken entwickelt. Nichtsdestoweniger ist nicht von der Hand zu weisen, dass Gold die zeitweisen Verluste etwa am Aktienmarkt nicht kompensiert hat, was üblicherweise eine wesentliche Eigenschaft eines sicheren Hafens ist. Dies liegt aber vor allem an der Natur der Krise und ist nicht goldspezifisch, sondern gilt auch für andere typische sichere Häfen.