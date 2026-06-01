Webinar des MONATS – DAX-Strategien für das zweite Halbjahr 2026

Der Aktienstratege Andreas Hürkamp blickt auf das erste Halbjahr 2026, das stark vom Krieg im Nahen Osten geprägt war. Mit Blick auf das zweite Halbjahr 2026 diskutiert er die Prognosen der Commerzbank für Wirtschaftswachstum, Inflation, Leitzinsen, Renditen und Währungen. Er gibt eine Einschätzung, ob sich die Unternehmensgewinne im zweiten Halbjahr endlich auch für DAX-Aktien nachhaltig verbessern und er gibt einen ersten Ausblick auf die DAX-Dividendensaison 2027. Zudem beleuchtet er, warum Marktphasen mit einem pessimistischen Anlegersentiment auch im zweiten Halbjahr 2026 Gelegenheiten bieten dürften, DAX-Positionen nochmals leicht aufzustocken.