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Nasdaq: Jede Menge Superlative
Der Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) gilt als zentraler Treiber für die Rally an der Nasdaq. In der jüngsten Berichtssaison hat sich dieser Eindruck einmal mehr bestätigt. Trotz enormen Momentums und stark wachsenden Unternehmensgewinnen lässt sich die ausgedehnte Bewertung der Nasdaq schwer von der Hand weisen – wir stellen unterschiedliche Investmentansätze vor.
In diesem Jahr feiert die Nasdaq ihr 55. Jubiläum. Die US-Technologiebörse entstand 1971 aus dem Wunsch, den Handel mit Aktien zu automatisieren. Über die seither vergangenen fünfeinhalb Jahrzehnte hat sie sich zu einem Marktplatz für bahnbrechende Innovationen entwickelt. Immer wieder musste die Nasdaq schwere Rückschläge verkraften. Der Crash von 1987 zählt dazu, genauso wie das Platzen der Dotcom-Blase in den späten 1990er-Jahren. Zum 55. Geburtstag strotzt die in New York beheimatete Börse geradezu vor Kraft: Der Nasdaq 100 notiert auf Rekordniveau.
Grafik 1: Wertentwicklung Nasdaq 100
Ein breites Spektrum
Dieser Gradmesser wurde Anfang 1985 lanciert. Seither bringt er die 100 größten, am Nasdaq Stock Market notierten US-Unternehmen zusammen. Neben Spezialisten für Hardware, Software und Telekommunikation kommen auch Einzel- und Großhändler sowie Biotechnologiefirmen für eine Aufnahme infrage. Die Zusammensetzung der bekannten Benchmark wird einmal pro Jahr, im Dezember, überprüft und gegebenenfalls angepasst.
Beim Blick in die Gewichtung des Nasdaq 100 wird schnell deutlich, was die Rally antreibt. Ganz oben steht NVIDIA. Bekanntlich bildet der Halbleiterkonzern die Speerspitze des globalen Booms im Bereich Künstliche Intelligenz. Mit Apple, Microsoft, Amazon und Alphabet folgen vier Unternehmen, die ebenfalls von der Digitalisierung im Allgemeinen und dem Vormarsch der KI im Speziellen profitieren. Tesla fällt als Konzern mit dem sechstgrößten Indexanteil etwas aus der Reihe. Dasselbe gilt für die Supermarktkette Walmart. Komplettiert werden die Top 10 vom Social-Media-Riesen Meta Platforms sowie dem Chiphersteller Broadcom.
Gefragte Speicherchips
Gerade bei den Schwergewichten der US-Technologiebörse läuft der Gewinnmotor hochtourig. Laut einer FactSet-Auswertung sind die Profite im US-Sektor Information Technology im ersten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 50 Prozent gestiegen. Dabei profitierte der Wirtschaftszweig vom starken Wachstum im Halbleitersegment. Beispiel NVIDIA: Beim weltgrößten Chipproduzenten ist das erste Quartal der Fiskalperiode 2027 am 30. April 2026 zu Ende gegangen. Für diesen Dreimonatszeitraum hat das Unternehmen einen Umsatzsprung von 85 Prozent auf 81,6 Milliarden Dollar verbucht. Mit 1,87 Dollar je Aktie übertraf der bereinigte Gewinn das Niveau des Vorjahreszeitraums sogar um 140 Prozent. »Der Bau von KI-Rechenzentren – das größte Infrastrukturprojekt in der Geschichte der Menschheit – schreitet mit außerordentlicher Geschwindigkeit voran«, kommentierte NVIDIA-Chef Jensen Huang den jüngsten Geschäftsverlauf. Neben den Ergebnissen verkündete der Konzern einen Aktienrückkauf im Volumen von weiteren 80 Milliarden US-Dollar. Die Quartalsdividende möchte NVIDIA auf 0,25 von 0,001 Dollar je Anteilsschein erhöhen.
Unterschiedliche Investmentansätze
Trotz derartiger Superlative hinterlässt die Kursrally auch tiefe Spuren in der Bewertung. Das für einen rollierenden Zeitraum von zwölf Monaten (trailing) berechnete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für den Nasdaq 100 liegt bei rund 36. Zum Vergleich: Bei der marktbreiten US-Börsenbenchmark S&P 500 beträgt die Kennziffer etwas mehr als 21. Anlegern, die angesichts des starken Gewinnwachstums trotz der hohen Bewertung einsteigen möchten, bieten Partizipations-Zertifikate einen Zugang zur US-Technologiebörse. Das unten aufgeführte Produkt ermöglicht die 1:1-Teilnahme an den Kursentwicklungen des Nasdaq 100 nach Abzug der entstehenden Kosten.
Société Générale handelt auch eine große Auswahl an Discount- Zertifikaten auf diesen Basiswert. Solche Produkte bieten durch einen vergünstigten Einstieg die Chance auf eine Seitwärtsrendite. Im Gegenzug ist die Partizipation nach oben durch den Cap begrenzt.
Produktidee: ZERTIFIKATE AUF DEN NASDAQ 100
Partizipations-Zertifikat
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WKN
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Basiswert
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Laufzeit
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Quanto
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Berechnungsgebühr*
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Geld-/Briefkurs
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Nasdaq 100
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Unbegrenzt
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Nein
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0,20 % p.a.
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21,17/21,18 EUR
Discount-Zertifikate
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WKN
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Basiswert
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Cap
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Discount
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Max. Rendite p.a.
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Quanto
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Bewertungstag
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Geld-/Briefkurs
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Nasdaq 100
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28.000,00 Pkt.
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12,28 %
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11,70 %
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Nein
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19.03.2027
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219,61/219,62 EUR
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Nasdaq 100
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28.000,00 Pkt.
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9,62 %
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11,05 %
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Ja
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18.12.2026
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262,34/262,35 EUR
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Nasdaq 100
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27.000,00 Pkt.
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14,58 %
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10,52 %
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Nein
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19.03.2027
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213,76/213,77 EUR
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Nasdaq 100
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27.000,00 Pkt.
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12,02 %
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9,50 %
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Ja
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18.12.2026
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255,23/255,24 EUR
Stand: 20. Mai 2026; Quelle: Société Générale
*Bitte beachten Sie, dass neben der Berechnungsgebühr noch weitere Gebühren, Provisionen und andere Entgelte (wie zum Beispiel Orderentgelte und Depotkosten) anfallen können, die ebenfalls die Wertentwicklung des Zertifikats mindern. Genaue Informationen zu Ihren individuellen Kosten erhalten Sie von der depotführenden Sparkasse/Bank, über die Sie die Wertpapiere erwerben.
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt zu Informationszwecken lediglich in Kurzform und stellt einen Auszug aus dem Gesamtangebot von Société Générale sowie keine Anlageempfehlung dar. Nicht währungsgesicherte Produkte unterliegen einem Wechselkursrisiko. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN. Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern, den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.