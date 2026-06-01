DAX-Anleger hoffen auf Frieden im Nahen Osten

Der S&P 500 profitiert mit seinem hohen Gewicht an Technologieaktien deutlich stärker als der DAX von diesem Gewinnboom. Dank dieser überragenden Gewinntrends halten wir US-Aktien auch nach den jüngsten deutlichen Kursgewinnen weiterhin für ein aussichtsreiches Investment. Die Aktienmärkte haben weltweit mit Erleichterung und einer steigenden KGV-Bewertung darauf reagiert, dass der zwischen den USA und dem Iran vereinbarte Waffenstillstand von beiden Seiten weitgehend eingehalten wurde. Beim DAX fällt auf, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) Anfang April 2026 – ähnlich wie während des Handelsstreits mit den USA im Frühjahr 2025 – im Bereich des 10-Jahres-Durchschnitts von 13 »gedreht« hat. Das KGV ist bis Mitte Mai zwar von 13,0 auf 14,0 gestiegen, ist damit aber weiterhin niedriger als im Vorfeld des Kriegs. Zudem ist der DAX dank des eingehaltenen Waffenstillstands und der Hoffnungen auf eine Einigung zwischen den Konfliktparteien Mitte Mai wieder in den Bereich seiner 200-Tage-Linie geklettert, die derzeit im Bereich von 24.100 Indexpunkten verläuft. Damit hat sich das charttechnische Bild für den DAX wieder etwas aufgehellt.