Aktuelles
Meistgehandelte Anlage- und Hebelprodukte
Trotz anhaltender geopolitischer Unsicherheiten haben die US-Börsen erneut ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt: Sowohl der technologiegetriebene Nasdaq als auch der breit gefasste S&P 500 konnten neue Rekordstände erreichen. Die Entwicklung verdeutlicht, dass Unternehmensgewinne derzeit stärker ins Gewicht fallen als die bestehenden Risiken im globalen Umfeld.
Basiswerte
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Rang
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Land/ Region
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Basiswert
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1
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DE
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DAX
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2
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US
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Gold
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3
|
US
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Nasdaq 100
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4
|
US
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Brent-Öl-Future
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5
|
US
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Silber
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6
|
US
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Dow Jones Industrial Average
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7
|
DE
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Siemens Energy
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8
|
US
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NVIDIA
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9
|
US
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Tesla
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10
|
US
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S&P 500
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11
|
EU
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EURO STOXX 50
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12
|
DE
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SAP
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13
|
DE
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Rheinmetall
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14
|
US
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Microsoft
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15
|
US
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Micron Technology
Stand: 15. Mai 2026; Quelle: Société Générale; Betrachtungszeitraum: 15. April 2026 bis 14. Mai 2026
“Im Gegensatz zur anhaltenden Rekordjagd in den USA konnte der DAX bei diesem Tempo zuletzt nicht mithalten und blieb hinter der Entwicklung von Nasdaq und S&P 500 zurück. Nichtsdestoweniger stand der deutsche Leitindex in den vergangenen Wochen besonders im Fokus der Anleger und war der meistgehandelte Basiswert.”
Anlageprodukte
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Rang
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WKN
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Land/ Region
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Basiswert
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Zertifikatstyp
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Ausstattungsmerkmale
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1
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US
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S&P 500
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Discount
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12/26; Cap: 5.600,00 Pkt., Quanto: ja
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2
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DE
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thyssenkrupp
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Capped Bonus
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09/26; Bonuslevel: 13,00 EUR
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3
|
DE
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DAX
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Discount
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09/26; Cap: 21.500,00 Pkt.
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4
|
US
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Nasdaq 100
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Discount
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12/26; Cap: 20.000,00 Pkt.; Quanto: ja
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5
|
EU
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EURO STOXX 50
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Discount
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07/26; Cap: 5.700,00 Pkt.
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6
|
EU
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EURO STOXX 50
|
Discount
|
07/26; Cap: 5.600,00 Pkt.
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7
|
DE
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DAX
|
Discount
|
11/26; Cap: 19.500,00 Pkt.
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8
|
DE
|
DAX
|
Discount
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01/27; Cap: 20.000,00 Pkt.
|
9
|
EU
|
EURO STOXX 50
|
Discount
|
05/27; Cap: 4.900,00 Pkt.
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10
|
DE
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DAX
|
Discount
|
10/26; Cap: 19.000,00 Pkt.
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11
|
DE
|
DAX
|
Partizipation
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Endlos; Bezugsverhältnis 100:1
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12
|
US
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Silber
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Partizipation
|
Endlos; Bezugsverhältnis 1:1; Quanto: ja
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13
|
DE
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DAX
|
Discount
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07/26; Cap: 22.000,00 Pkt.
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14
|
DE
|
DAX
|
Discount
|
08/26; Cap: 20.000,00 Pkt.
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15
|
US
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Gold-Future
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Partizipation/ETC
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Endlos; Bezugsverhältnis 1:1; Quanto: nein
“In den vergangenen Wochen hat die Volatilität an den Märkten zeitweise spürbar zugenommen. Davon profitieren insbesondere Discount-Zertifikate, da sie in einem Umfeld höherer Schwankungen oft attraktivere Konditionen bieten. Die verbesserte Ausgestaltung spiegelt sich auch in der gestiegenen Nachfrage wider – Anleger griffen vermehrt zu dieser Produktkategorie.”
Bitte beachten: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Optionsscheinen. Turbo-Optionsscheine sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
“Beim Thema Künstliche Intelligenz denkt man nicht sofort an Siemens Energy. Doch der KIBoom führt zu einem stark steigenden Strombedarf, vor allem durch energieintensive Rechenzentren. Genau hier profitiert das Unternehmen: Als Anbieter von Energieinfrastruktur liefert Siemens Energy die notwendige Technik für eine stabile und leistungsfähige Stromversorgung und begleitet so indirekt das Wachstum der KIIndustrie.”
Stand: 15. Mai 2026; Quelle: Société Générale; Betrachtungszeitraum: 15. April 2026 bis 14. Mai 2026
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt zu Informationszwecken lediglich in Kurzform und stellt einen Auszug aus dem Gesamtangebot von Société Générale sowie keine Anlageempfehlung dar. Produkte können gegebenenfalls ein Währungsrisiko beinhalten. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN. Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern, den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihr Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.