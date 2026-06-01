Aktuelles

Meistgehandelte Anlage- und Hebelprodukte

Trotz anhaltender geopolitischer Unsicherheiten haben die US-Börsen erneut ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt: Sowohl der technologiegetriebene Nasdaq als auch der breit gefasste S&P 500 konnten neue Rekordstände erreichen. Die Entwicklung verdeutlicht, dass Unternehmensgewinne derzeit stärker ins Gewicht fallen als die bestehenden Risiken im globalen Umfeld.

Basiswerte

Rang

Land/ Region

Basiswert

1

DE

DAX

2

US

Gold

3

US

Nasdaq 100

4

US

Brent-Öl-Future

5

US

Silber

6

US

Dow Jones Industrial Average

7

DE

Siemens Energy

8

US

NVIDIA

9

US

Tesla

10

US

S&P 500

11

EU

EURO STOXX 50

12

DE

SAP

13

DE

Rheinmetall

14

US

Microsoft

15

US

Micron Technology

Stand: 15. Mai 2026; Quelle: Société Générale; Betrachtungszeitraum: 15. April 2026 bis 14. Mai 2026

“Im Gegensatz zur anhaltenden Rekordjagd in den USA konnte der DAX bei diesem Tempo zuletzt nicht mithalten und blieb hinter der Entwicklung von Nasdaq und S&P 500 zurück. Nichtsdestoweniger stand der deutsche Leitindex in den vergangenen Wochen besonders im Fokus der Anleger und war der meistgehandelte Basiswert.”

Anlageprodukte

Rang

WKN

Land/ Region

Basiswert

Zertifikatstyp

Ausstattungsmerkmale

1

FD0 X3U

US

S&P 500

Discount

12/26; Cap: 5.600,00 Pkt., Quanto: ja

2

FD9 HWA

DE

thyssenkrupp

Capped Bonus

09/26; Bonuslevel: 13,00 EUR

3

FA1 2QQ

DE

DAX

Discount

09/26; Cap: 21.500,00 Pkt.

4

FD0 X1X

US

Nasdaq 100

Discount

12/26; Cap: 20.000,00 Pkt.; Quanto: ja

5

FA1 2UZ

EU

EURO STOXX 50

Discount

07/26; Cap: 5.700,00 Pkt.

6

FA1 2UY

EU

EURO STOXX 50

Discount

07/26; Cap: 5.600,00 Pkt.

7

FD0 ATM

DE

DAX

Discount

11/26; Cap: 19.500,00 Pkt.

8

FD6 RNS

DE

DAX

Discount

01/27; Cap: 20.000,00 Pkt.

9

FE1 Z7D

EU

EURO STOXX 50

Discount

05/27; Cap: 4.900,00 Pkt.

10

FD0 AM5

DE

DAX

Discount

10/26; Cap: 19.000,00 Pkt.

11

CJ8 M7K

DE

DAX

Partizipation

Endlos; Bezugsverhältnis 100:1

12

CU0 V6V

US

Silber

Partizipation

Endlos; Bezugsverhältnis 1:1; Quanto: ja

13

FA1 Z9M

DE

DAX

Discount

07/26; Cap: 22.000,00 Pkt.

14

FA1 2JE

DE

DAX

Discount

08/26; Cap: 20.000,00 Pkt.

15

ETC 073

US

Gold-Future

Partizipation/ETC

Endlos; Bezugsverhältnis 1:1; Quanto: nein

“In den vergangenen Wochen hat die Volatilität an den Märkten zeitweise spürbar zugenommen. Davon profitieren insbesondere Discount-Zertifikate, da sie in einem Umfeld höherer Schwankungen oft attraktivere Konditionen bieten. Die verbesserte Ausgestaltung spiegelt sich auch in der gestiegenen Nachfrage wider – Anleger griffen vermehrt zu dieser Produktkategorie.”

Hebelprodukte

Turbo-Optionsscheine

WKN

Basiswert

Ausstattungsmerkmale

1   US

FC5 7TC

Brent-Öl-Future

BEST; Call; Hebel: 2,6

2   US

FC0 UY8

Gold

BEST; Call; Hebel: 7,4

3   DE

FD6 32Y

DAX

Classic; Put; Hebel: 13,0

4   US

FD2 LMU

Silber

Classic; Call; Hebel: 2,1

5   DE

SQ1 1T9

SAP

BEST; Call; Hebel: 3,4

Bitte beachten: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Optionsscheinen. Turbo-Optionsscheine sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Faktor-Optionsscheine

WKN

Basiswert

Ausstattungsmerkmale

1   DE

FD9 NY0

Siemens Energy

Faktor 5x Long

2   DE

FE3 VAV

DAX

Faktor 15x Short

3   US

SQ0 UQ8

Micron Technology

Faktor 5x Long

4   DE

SX7 C8G

DAX

Faktor 15x Long

5   US

SB2 95Y

Nasdaq 100

Faktor 2x Long

Optionsscheine

WKN

Basiswert

Ausstattungsmerkmale

1   DE

SX7 7T1

DAX

12/26; Call; 23.850,00 Pkt.

2   US

SY1 MLV

NVIDIA

12/26; Call; 170,00 USD

3   DE

FA6 8QH

DAX

09/26; Put; 24.500,00 Pkt.

4   DE

SJ7 98D

Deutsche Telekom

09/26; Call; 30,00 EUR

5   US

FE0 S6E

Micron Technology

09/26; Call; 555,00 USD

 

“Beim Thema Künstliche Intelligenz denkt man nicht sofort an Siemens Energy. Doch der KIBoom führt zu einem stark steigenden Strombedarf, vor allem durch energieintensive Rechenzentren. Genau hier profitiert das Unternehmen: Als Anbieter von Energieinfrastruktur liefert Siemens Energy die notwendige Technik für eine stabile und leistungsfähige Stromversorgung und begleitet so indirekt das Wachstum der KIIndustrie.”

Stand: 15. Mai 2026; Quelle: Société Générale; Betrachtungszeitraum: 15. April 2026 bis 14. Mai 2026

Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt zu Informationszwecken lediglich in Kurzform und stellt einen Auszug aus dem Gesamtangebot von Société Générale sowie keine Anlageempfehlung dar. Produkte können gegebenenfalls ein Währungsrisiko beinhalten. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN. Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern, den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihr Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.