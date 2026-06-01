Titelthema
Seltene Erden – Partizipieren an der Entwicklung strategischer Ressourcen
Seltene Erden sind das Rückgrat der Energiewende, der Elektromobilität und moderner Kommunikations- und Verteidigungstechnologien. Zwar sind sie in geologischer Hinsicht nicht extrem rar, doch wirtschaftlich gewinnbare Vorkommen sind begrenzt und stark konzentriert. Die Sicherung der Lieferketten für Seltene Erden und andere kritische Rohstoffe für strategisch bedeutsame Industrien zur Herstellung von Hochtechnologie ist eine wirtschaftliche und politische Notwendigkeit. Nordamerika, Europa und Australien rücken in den Fokus der Nachfrage – und der Anleger.
Seltene Erden stecken in Windturbinen, Elektroautos, Smartphones, Computern, Militärtechnologie, Medizintechnik sowie in Halbleitern und moderner Elektronik. Sie sind für Industrie und Wirtschaft unverzichtbar, da ihre einzigartigen magnetischen, lumineszenten und elektrischen Eigenschaften die Grundlage zahlreicher Schlüsseltechnologien bilden. Ein Elektroauto benötigt beispielsweise rund 1 bis 2 Kilogramm Seltener Erden allein für den Motor. Zudem kommen sie in Batterien – etwa Lanthan in NiMHAkkus – zum Einsatz. Das globale Wachstum der Elektromobilität, der Ausbau erneuerbarer Energien sowie der steigende Bedarf an HochtechnologieInfrastruktur und Verteidigungsgütern treiben den strukturellen Bedarf nach Seltenen Erden langfristig an.
Das strategische Metallzeitalter
Jahrzehntelang dominierte China die Förderung und Verarbeitung Seltener Erden – zeitweise mit Marktanteilen von über 80 Prozent. Diese Abhängigkeit birgt für den Westen ein strategisches Risiko; trotz der anhaltenden Bemühungen westlicher Volkswirtschaften weisen die Lieferketten weiterhin Schwachstellen auf. Neue Strategien sind gefordert, die auf die Erschließung heimischer Ressourcen, fortschrittliche Verarbeitungs- und Recyclingtechnologien, internationale Partnerschaften und nachhaltige Praktiken setzen.
Knappheit als politischer Faktor
Exportrestriktionen oder Handelskonflikte könnten westliche Produzenten strategisch deutlich aufwerten. Unternehmen aus Nordamerika, Europa und Australien könnten zudem vom politischen Willen profitieren, Lieferketten zu diversifizieren oder eigens aufzubauen: Regierungen fördern Explorationskapazitäten, denn wenn die Produktion langsamer als die strukturelle Nachfrage steigt, könnten Preise stark anziehen.
Für Anleger bedeutet das: Die Nachfrage erscheint weniger konjunkturell als technologisch getrieben; selbst bei schwächerem Wachstum bleibt der Transformationsdruck hoch. Die Kehrseite: Der Aufbau von Minen ist kapitalintensiv, die Förderung Seltener Erden technisch anspruchsvoll, da die Elemente meist gemeinsam auftreten und aufwendig getrennt werden müssen. Dass bei der Verarbeitung häufig radioaktive Nebenprodukte entstehen, macht Genehmigungsverfahren langwierig und Umweltauflagen streng. Spätere Überkapazitäten, etwa durch staatlich subventionierte Expansion, Substitutionen und bessere Recyclingverfahren, könnten die Preissetzungsmacht der Produzenten begrenzen, Preisverfälle sind möglich.
Tabelle 1: Indexdetails
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Name
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Solactive Rare Earths Top 15 Index CNTR
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ISIN
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DE 000 SL0 TFM 8
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Auflage
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10.02.2026 (Basislevel 1.000 Indexpunkte am 05.02.2020)
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Währung
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US-Dollar
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Index-Berechnungsstelle
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Solactive AG
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Indexüberprüfung
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halbjährlich (im Februar und August)
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Anzahl Indexmitglieder
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15
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Weitere Informationen
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www.solactive.com
Stand: 21. Mai 2026; Quelle: Société Générale, Solactive AG
Grafik 1: Wertentwicklung des Solactive Rare Earths Top 15 Index CNTR – Simulation bis 9. Februar 2026
Indexauflage am 10. Februar 2026
Die Kombination aus technologischer Bedeutung, schwieriger Gewinnung und geopolitischer Konzentration macht Seltene Erden zu strategischen Rohstoffen – und zu einem spannenden Investmentthema.
Der Solactive Rare Earths Top 15 Index
Eine Möglichkeit, um gezielt an der Entwicklung einer Vielzahl von Unternehmen zu partizipieren, die entlang der Wertschöpfungskette Seltener Erden aktiv sind, bieten beispielsweise Index-Zertifikate auf spezielle Indizes. So etwa der Solactive Rare Earths Top 15 Index. Er bildet die Wertentwicklung von 15 Unternehmen aus Nordamerika, Europa und Australien ab, die in der Exploration, Verarbeitung oder dem Einsatz Seltener Erden aktiv sind.
Grafik 2: Ländergewichtung Solactive Rare Earths Top 15 Index CNTR
Die Indexmethodik
Das Auswahluniversum für die Selektion der Unternehmen bildet der Solactive GBS Developed Markets All Cap USD Index PR. Nur Unternehmen aus Nordamerika, europäischen Industrienationen und Australien mit einer Marktkapitalisierung (Börsenwert) von mindestens 100 Millionen US-Dollar und mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von mindestens 5 Millionen US-Dollar innerhalb der sechs Monate vor einem Indexüberprüfungstermin können zur Indexbildung herangezogen werden. Darüber hinaus müssen die Unternehmen gemäß der FactSet-Unternehmensdatenbank dem Sektor Nicht-Energiemineralien (Non-Energy Minerals, Sektor Nr. 1100) oder dem Sektor Prozessindustrie (Process Industries, Sektor Nr. 2200) zugehören.
Die Auswahl der Indexbestandteile aus dem verbleibenden Indexuniversum erfolgt vollständig regelbasiert auf Basis des ARTIS®-Konzepts (Algorithmic Theme Identification System). ARTIS® ist eine proprietäre Software der Solactive AG, das Unternehmen anhand von Themen identifiziert, indem es mehr als 500.000 öffentlich zugängliche Datenquellen analysiert. Datenquellen können beispielsweise Finanznachrichten, Unternehmensprofile oder Unternehmensberichte sein. Die Software klassifiziert die von Unternehmen angebotenen Produkte und Dienstleistungen und findet so relevante Akteure für eine gesuchte Thematik, nachdem sie durch Schlüsselwörter definiert wurde. Die so gefundenen Unternehmen kommen grundsätzlich für den Indexaufbau infrage.
Im Fall des Solactive Rare Earths Top 15 Index identifiziert ARTIS® Unternehmen, die in der Exploration, Verarbeitung oder dem Einsatz Seltener Erden aktiv sind. Im Auswahlprozess werden Unternehmen folgender Aktivitäten berücksichtigt:
Tabelle 2: Indexbestandteile des Solactive Rare Earths
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Unternehmen
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Land
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Währung
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Indexgewichtung
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Lynas Rare Earths
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Australien
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AUD
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12,88 %
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Iluka Resources
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Australien
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AUD
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11,19 %
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Arafura Rare Earths
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Australien
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AUD
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10,73 %
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MP Materials
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USA
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USD
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9,23 %
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Energy Fuels
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Kanada
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CAD
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8,96 %
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NioCorp Developments
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USA
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USD
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7,85 %
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AMG Critical Materials
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Niederlande
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EUR
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7,12 %
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Critical Metals
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USA
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USD
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7,00 %
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United States Antimony
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USA
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USD
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5,86 %
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TMC The Metals Company
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USA
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USD
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4,86 %
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Perpetua Resources
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USA
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USD
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4,26 %
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Hudbay Minerals
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Kanada
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CAD
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4,14 %
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Rio Tinto
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Großbritannien
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GBP
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3,31 %
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Coeur Mining
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USA
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USD
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1,63 %
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Freeport-McMoRan
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USA
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USD
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0,98 %
Stand: 21. Mai 2026; Quelle: Société Générale, Solactive AG
Die Darstellung der Indexkomponenten ist jeweils stichtagsbezogen und ist Änderungen unterworfen. Die gegenwärtige Gewichtung und Allokation sind keine verlässlichen Indikatoren für künftige Gewichtungen und Allokationen. Eine Übersicht aller Indexbestandteile steht Ihnen unter www.solactive.com zur Verfügung.
ARTIS® und Big Data
Im Vergleich zu klassischen Sektoransätzen, bei denen ein Unternehmen nur einem Sektor und nur einer Branche angehört, ist ARTIS® in der Lage, große Datenmengen (Big Data) und natürliche Sprache zu verarbeiten. Es identifiziert relevante Unternehmen, auch wenn sie in verschiedenen Geschäftsfeldern tätig sind.
Unter Verwendung der neuesten Techniken künstlicher Intelligenz, des maschinellen Lernens, Big Data und der Verarbeitung natürlicher Sprache konzentrieren sich die Experten von Solactive auf hochentwickeltes, numerisches und semantikbasiertes Data-Mining. Sie entwickeln Lösungen für die Informations- und Datenextraktion sowie für die Entscheidungsunterstützung und die Umwandlung heterogener Informationsquellen in nutzbare und zugängliche Daten.
Punktesystem: Jedes von ARTIS® identifizierte Unternehmen erhält eine Punktzahl, die seine Bedeutung in den genannten Segmenten widerspiegelt. Die Unternehmen werden anschließend überprüft, um die Relevanz für die jeweiligen Bereiche auf der Grundlage der Geschäftstätigkeit sicherzustellen. Unternehmen, die keinen relevanten geschäftlichen Bezug zum Thema aufweisen, werden in dieser Phase aus dem Auswahlprozess ausgeschlossen. Die verbleibenden Unternehmen werden nach ihrer Punktzahl (in absteigender Reihenfolge) sortiert und erhalten ein entsprechendes Ranking.
Bei der halbjährlichen Indexüberprüfung werden alle Aktien, die nach ihrer Punktzahl in den Top 5 rangieren, in den Index einbezogen. Indexmitglieder, die bei der Überprüfung auf den Plätzen 6 bis 20 rangieren, werden ebenfalls dem Index hinzugefügt, bis die Gesamtzahl von 15 Indexmitgliedern erreicht wird. Falls anschließend noch weniger als 15 Komponenten enthalten sind, werden weitere Werte nach Rang hinzugefügt, bis eine Mindestanzahl von 15 erreicht ist. Die Indexüberprüfung sowie eine Neugewichtung des Index erfolgt halbjährlich, im Februar und August. Die Indexkomponenten werden vollständig regelbasiert ausgewählt und der Indexadministrator kann keine Ermessensentscheidung treffen.
WEITERE INFORMATIONEN ZUM SELTENE ERDEN INDEX-ZERTIFIKAT
Das Unlimited Index-Zertifikat auf den Solactive Rare Earths Top 15 Index CNTR bildet die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index, der eventuelle Netto-Dividenden der Indexmitglieder reinvestiert, nach Abzug der entstehenden Kosten ohne Laufzeitbegrenzung eins zu eins ab. Somit bietet das Index-Zertifikat die Möglichkeit, mit nur einem Wertpapier an der Entwicklung einer Vielzahl von Unternehmen zu partizipieren. Da das Zertifikat keinen Kapitalschutz hat, trägt der Anleger das Risiko, sein eingesetztes Kapital zu verlieren, wenn sich der Kurs des Index und damit der Kurs des Zertifikats verschlechtert.
Partizipations-Zertifikat
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WKN
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Basiswert
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Laufzeit
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Quanto
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Berechnungsgebühr*
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Geld-/Briefkurs
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Solactive Rare Earths Top 15 Index CNTR
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Unbegrenzt
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Nein
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0,80 % p.a. (kann angepasst werden)
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8,84/9,02 EUR
Stand: 21. Mai 2026; Quelle: Société Générale
*Bitte beachten Sie, dass neben der Berechnungsgebühr noch weitere Gebühren, Provisionen und andere Entgelte (wie zum Beispiel Orderentgelte und Depotkosten) anfallen können, die ebenfalls die Wertentwicklung des Zertifikats mindern. Genaue Informationen zu Ihren individuellen Kosten erhalten Sie von der depotführenden Sparkasse/Bank, über die Sie die Wertpapiere erwerben.
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt zu Informationszwecken lediglich in Kurzform und stellt einen Auszug aus dem Gesamtangebot von Société Générale sowie keine Anlageempfehlung dar. Nicht währungsgesicherte Produkte unterliegen einem Wechselkursrisiko. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN. Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern, den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.