Märkte
Infineon: Profiteur multipler Megatrends
Unseres Erachtens kann Infineon auch weiterhin von strukturellen Wachstumsfeldern aufgrund einer dominierenden Marktstellung bei Kernprodukten wie beispielsweise Leistungshalbleitern zur effizienten Wandlung und Einspeisung von Energie unter anderem bei KI-Servern sowie Mikrocontrollern und Sensoren überproportional profitieren.
Neben dem allgemein zugrunde liegenden strukturellen Wachstum des Halbleitermarkts partizipiert Infineon überproportional von Megatrends wie beispielsweise der Dekarbonisierung von Systemen, intelligenten Mobilitätslösungen und steigenden Sicherheitsanforderungen im Bereich Digitalisierung. Das Unternehmen profitiert dabei von seiner dominierenden Marktstellung bei Kernprodukten wie zum Beispiel Leistungshalbleitern, die eine sehr effiziente Einspeisung und Umwandlung von Energie ermöglichen, oder Radarsystemen/Sensoren zum Einsatz beispielsweise in Fahrerassistenzsystemen.
Eine gute technologische Positionierung (Innovations- und Fertigungskompetenz), vorausschauende langfristige Produktionskapazitätsplanungen, belastbare langfristige Kundenbeziehungen und eine starke Auftragspipeline (»Design Wins«) runden das Bild ab. Basierend darauf gehen wir davon aus, dass trotz eines weiterhin sehr intensiven Wettbewerbsumfelds Infineon seine Stärken gewinnsteigernd ausspielen kann. Das strukturell gut unterlegte Wachstum zeigt sich in der soliden Berichterstattung der vergangenen Quartale und den konservativen Zielsetzungen für 2027.
Allerdings sehen wir auch Risiken, die das Umsatzwachstum hemmen können und in Verbindung mit einem fixkostintensiven Geschäftsmodell zu deutlichen Margenkontraktionen führen könnten. Infineon besitzt eine hohe Abhängigkeit von der Zyklik der Automobilnachfrage bzw. dem Produktmix sowie den konsumgetriebenen Endmärkten, die zusammen ca. 60 Prozent des Umsatzes beisteuern. Darüber hinaus besteht ein anhaltend hoher Wettbewerbsdruck bei neuen Fertigungstechnologien und Materialien (beispielsweise Siliziumkarbid für hocheffiziente und energiesparende Leistungshalbleiter).
Geschäftsmodell und operatives Geschäft – Dekarbonisierung, intelligente Mobilitätslösungen und KI-Potenzial
Infineon als vollintegriertes Halbleiterunternehmen, das heißt Design, Produktion und Vertrieb aus einer Hand, profitiert überproportional von langfristigen strukturellen Wachstumsfeldern. Im Mittelpunkt steht die Reduktion von CO₂-Emissionen (Dekarbonisierung von Systemen), wobei sich Infineons Lösungen durch eine sehr effiziente Einspeisung und Umwandlung von Energie auszeichnen, um beispielsweise den Stromverbrauch in Computern/Datencentern zu reduzieren oder auch das Aufladen von E-Autos effizienter zu gestalten.
Kernproduktgruppen sind sogenannte Leistungshalbleiter/Leistungsmodule (»Power [discretes, modules]«/ca. 35 Prozent des Umsatzes), die sowohl in automobilen, konsumgetriebenen als auch industriellen sowie KI-Anwendungen Einsatz finden. Infineon erwartet einen KI-induzierten Umsatzbeitrag aus KI-Servern und Datacenterprodukten von rund 1,5 Milliarden Euro (ca. 10 Prozent des Konzernumsatzes) im laufenden Geschäftsjahr 2026 (Geschäftsjahr 2025: 750 Milliarden Euro), der 2027 auf 2,5 Milliarden Euro ansteigen soll.
Grafik 1: Wertentwicklung Infineon
Darüber hinaus legt Infineon mit Mikrocontrollern (»Control and Connectivity«, ca. 35 Prozent des Umsatzes) und Sensoren (»Analog and Sensors«, ca. 30 Prozent des Umsatzes) die Basis für die stetig steigende Funktionalität mobiler Systeme und Anforderungen an den sicheren digitalen Datenaustausch. Die Anwendungsgebiete erstrecken sich über eine Vielzahl von Produkten, beispielsweise Radarsensoren im Auto als ein Baustein für das autonome Fahren oder Silizium-Mikrofonen in Smartphones. Ergänzend zu den drei größten Produktgruppen bietet Infineon weitere Bauelemente und Systeme an, die das Portfolio abrunden.
Strategie und Management – ausgewogen mit hoher Kontinuität
Kernaspekt des Geschäftsmodells und der Strategie ist die Ambition, schneller als die adressierbaren Märkte zu wachsen, wobei das organische Wachstum ergänzt auch um Übernahmen im Vordergrund steht.
• Organisches Wachstum – Anspruchsniveau von Infineon liegt bei mindestens 10 Prozent durchschnittlichem jährlichem Umsatzwachstum
Infineon prognostiziert, dass ca. 60 Prozent des Wachstums bis 2027 von fünf Bereichen/Anwendungsfeldern getragen werden. Zugrunde liegende Wachstumstreiber sind unter anderem verschärfte Regulierungen zur Reduktion von Emissionen oder erhöhte Sicherheitsanforderungen sowohl im Bereich Automobil (Fahrerassistenzsysteme), aber auch an die digitale und KI-Infrastruktur und deren Anwendungen beispielsweise in Datencentern. Diese strukturellen Wachstumstreiber besitzen eine hohe Visibilität und gehen mit einem steigenden Halbleiteranteil pro System einher.
Die steigende Nachfrage trifft dabei auf Infineons hohe Fertigungs- und Innovationskompetenz, unterstützt durch signifikante Investitionen in neue Produktionskapazitäten an den Hauptproduktionsstandorten in Dresden, Villach und Kulim. Mit den Investitionen soll dabei auch der Veränderung Rechnung getragen werden, dass die zurzeit hauptsächlich siliziumbasierten Leistungshalbleiter zukünftig im Premiumbereich vermehrt mit dem teuren Siliziumkarbid (SiC) gefertigt werden. Vorteil ist, dass die Energieeffizienz steigt und die Systemkosten, zum Beispiel in Elektroautos, reduziert werden können.
• Management – Kontinuität und transparente Kapitalmarktkommunikation
Seit April 2022 ist Jochen Hanebeck CEO von Infineon. Er leitete als ehemaliger COO viele strategisch wichtige Infineon-Projekte, zu denen auch der kosteneffiziente Kapazitätsausbau der 300-mm-Chipfertigung für Leistungshalbleiter gehörte. 2019 wurde Sven Schneider zum CFO bestellt, eine Position, die er bereits vorher bei Linde innehatte. Insgesamt zeichnet sich unseres Erachtens das Managementboard durch eine gute und transparente Kapitalmarktkommunikation aus.
Markt und Wettbewerb – global relativ klein, aber ein großer Player in den adressierten Zielmärkten
Gemessen am Umsatz ist Infineon mit einem Marktanteil von unter 3 Prozent am globalen Halbleitermarkt 2025 ein vergleichbar kleines Unternehmen. Allerdings nimmt es bei den Kernprodukten und den adressierten Märkten kontinuierlich Toppositionen ein wie beispielsweise bei Leistungs- und Automobil-Halbleitern. Der Wettbewerbsdruck global agierender Unternehmen wie zum Beispiel onsemi, STMicro, Mitsubishi, NXP, Renesas, Texas Instruments, Bosch und asiatischen Playern ist kontinuierlich hoch.
Finanzkennzahlen – solide, aber steigende Investitionen belasten den Cashflow
Infineon geht von einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von mehr als 10 Prozent beim Umsatz und einer Segmentmarge von 25 Prozent über den Zyklus aus, das heißt, es wird auch Jahre geben, in denen Infineon schneller oder langsamer wächst. Kerntreiber sind die strukturell weiterhin hohe, wenn auch mitunter zyklische Nachfrage nach Halbleitern im Allgemeinen und der steigende Anteil von Halbleitern in Produkten, wie zum Beispiel Autos. Zentral für die Wachstumsdynamik sind zudem KI-induzierte Umsätze aus Halbleitern für KI-Datacenter/Computer und Netzwerke. Dazu kommen ein sich verbessernder Produktmix, potenzielle Marktanteilsgewinne, Skaleneffekte im Bereich Produktionskosten und unterproportional steigende operative Kosten.
Die Bilanz und speziell die Bruttoverschuldung mit 2,0x EBITDA per Ende September 2025 liegt auf einem akzeptablen Niveau. Die prognostizierte adjustierte Free-Cashflow-(FCF-)Marge ohne Investitionen in Produktionsanlagen soll sich zwischen 10 und 15 Prozent bewegen (Geschäftsjahr 2025: 12 Prozent). Wie dynamisch der Anstieg im Anschluss an die Investitionsphase sein wird, hängt dabei maßgeblich von der Zyklik des Halbleitermarkts ab. Seit 2011 zahlt Infineon kontinuierlich eine jährliche Dividende. Für das Geschäftsjahr 2025 per Ende September betrug die Dividende 0,35 Euro (Geschäftsjahr 2024: 0,35 Euro).
Aktuelle Berichterstattung: Ausblick für das Geschäftsjahr erhöht
Der Umsatz im zweiten Quartal per Ende März erreichte rund 3,81 Milliarden Euro (+6 Prozent gegenüber dem Vorjahr und –4 Prozent gegenüber dem Vorquartal) und das Segmentergebnis 653 Millionen Euro, was einer Segmentmarge von 17,4 Prozent entspricht. Maßgeblich war unter anderem ein schwächerer Produktmix (Leistungshalbleiter für EVs im Segment Automotive). Auf Segmentebene entwickelten sich Green Industrial Power (GIP) und mit Abstrichen auch Power & Systems (PSS) besser. Der Umsatz des dritten Quartals wird bei rund 4,1 Milliarden Euro und einer Segmentmarge im hohen Zehnerbereich gesehen. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 wird trotz des negativen Wechselkurseinflusses angehoben auf »signifikantes« Umsatzwachstum (bisher: »moderates«) bei einer Segmentmarge von rund 20 Prozent (bisher: »hoher Zehnerbereich«).
Unsere Einschätzung: Die etwas durchwachsene Berichterstattung über das zweite Quartal und der moderat konservative Ausblick für das dritte Quartal werden durch die starke Guidance des vierten Quartals kompensiert. Die Aussagen des Managements deuten darauf hin, dass auch das Geschäftsjahr 2027 von der allgemeinen Belebung des Halbleitermarkts und Infineons starker Marktposition profitiert. Etwas verhalten nehmen wir auf, dass der KI-Umsatzbeitrag weiterhin unverändert bei 1,5 Milliarden Euro (ca. 10 Prozent des Konzernumsatzes) im laufenden Geschäftsjahr und bei 2,5 Milliarden Euro 2027 gesehen wird. Der dynamisch steigende Umsatzbeitrag aus KI-getriebenen Datacenterprodukten bestätigt, dass Infineon zum Kreis der europäischen KI-Zweitrundenprofiteure gehört.
Hinweis:
Offenlegung möglicher Interessenkonflikte:
Die Commerzbank hat innerhalb der letzten zwölf Monate als Manager oder Co-Manager für Infineon Technologies AG eine Emission von Finanzinstrumenten durchgeführt.
Die Commerzbank hat innerhalb der letzten zwölf Monate Investmentbanking-Dienstleistungen für Infineon Technologies AG erbracht oder vereinbart, solche zu erbringen, für die sie Einkünfte erhalten hat bzw. wird.
Produktidee: PARTIZIPIEREN SIE AN DER ENTWICKLUNG DER INFINEON TECHNOLOGIES-AKTIE
Nutzen Sie die Experteneinschätzungen und partizipieren Sie an der Entwicklung der Infineon-Aktie. Ein Überblick über das gesamte Produktspektrum an Optionsscheinen und Zertifikaten steht Ihnen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung.
Bitte beachten: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Optionsscheinen. Turbo-Optionsscheine sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Discount-Zertifikate
Capped Bonus-Zertifikate
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WKN
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Basiswert
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Bonuslevel/Cap
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Barriere
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Abstand zur Barriere
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Bonusrendite p.a.
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Bewertungstag
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Geld-/Briefkurs
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Infineon
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54,00 EUR
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28,00 EUR
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58,57 %
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10,97 %
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18.06.2027
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48,17/48,20 EUR
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Infineon
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58,00 EUR
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32,00 EUR
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52,68 %
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13,64 %
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18.06.2027
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50,39/50,42 EUR
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Infineon
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60,00 EUR
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36,00 EUR
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46,75 %
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16,21 %
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18.06.2027
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50,88/50,91 EUR
BEST Turbo-Optionsscheine
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WKN
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Basiswert
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Typ
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Basispreis/Knock-Out-Barriere
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Hebel
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Laufzeit
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Geld-/Briefkurs
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Infineon
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Call
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50,6053 EUR
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4,1
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Unbegrenzt
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1,61/1,62 EUR
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Infineon
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Call
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56,4212 EUR
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6,3
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Unbegrenzt
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1,06/1,07 EUR
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Infineon
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Put
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79,6733 EUR
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4,9
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Unbegrenzt
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1,37/1,38 EUR
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Infineon
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Put
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73,2510 EUR
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8,6
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Unbegrenzt
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0,76/0,77 EUR
Stand: 20. Mai 2026; Quelle: Société Générale
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt zu Informationszwecken lediglich in Kurzform und stellt einen Auszug aus dem Gesamtangebot von Société Générale sowie keine Anlageempfehlung dar. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN. Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern, den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.