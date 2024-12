Daten des World Gold Council (WGC) zu den Bestandsveränderungen bei den Gold-ETFs bestätigen dieses Bild. Erstmals seit April kam es im November wieder zu Netto-Abflüssen. Der Großteil entfiel allerdings auf in Europa gelistete ETFs. Die stärksten Abflüsse gab es in Deutschland und im Vereinigten Königreich. In den USA gab es zwar in der ersten Novemberhälfte Abflüsse, denen aber Zuflüsse in der zweiten Monatshälfte folgten, sodass es im Monatsvergleich keine nennenswerte Änderung gab. Der Wahlsieg Trumps hatte somit im Gegensatz zu seinem überraschenden Wahlsieg vor acht Jahren keinen signifikanten negativen Einfluss auf die ETF-Nachfrage in den USA. Das deutlich gestiegene Preisniveau hat dafür sichtbare Bremsspuren bei der physischen Goldnachfrage in China und Indien hinterlassen, die zusammen immerhin rund die Hälfte der privaten Goldnachfrage ausmachen. So fielen die Goldlieferungen aus der Schweiz nach China und Indien im September und Oktober 2024 nur verhalten aus. Die für Gold sprechenden Argumente sind weiterhin valide. Dazu zählen die Aussicht auf weitere Zinssenkungen der wichtigen Zentralbanken, die zahlreichen geopolitischen Krisen, die anhaltenden Goldkäufe der Zentralbanken von Schwellenländern und die Aussicht auf deutlich höhere Haushaltsdefizite in den USA und anderen westlichen Ländern. Das Preisniveau steht nach dem Rückgang im November auch wieder besser im Einklang mit den Zinserwartungen. Bis Mitte 2025 rechnet der Markt mit Fed-Zinssenkungen auf 4 Prozent. Das entspricht der Prognose unserer Volkswirte. Wir halten daher an unserer Preisprognose von 2.600 US-Dollar je Feinunze im ersten Halbjahr 2025 fest. Im zweiten Halbjahr 2025 rechnen wir mit einem Preisanstieg auf 2.650 US-Dollar. Denn die US-Inflation dürfte wegen der zu erwartenden Zollpolitik des designierten US-Präsidenten Trump spürbar anziehen, ohne dass die Fed darauf mit einer Straffung der Geldpolitik reagiert. Der daraus folgende Rückgang der Realzinsen ist positiv für Gold. Das Aufwärtspotenzial dürfte dennoch begrenzt sein, da bereits viele der genannten preistreibenden Faktoren im stark gestiegenen Goldpreis vorweggenommen worden sein dürften.