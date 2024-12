EssilorLuxottica gehört in Europa zu den defensiven technischen Wachstumswerten und zu den technischen Marathonläufern. Das steht für Aktien, die sich in sehr langfristigen – manchmal jahrzehntelangen – Aufwärtsbewegungen bzw. Haussetrends befinden. Auch wenn solche durchaus von technischen Korrekturen oder längeren Seitwärtspendelbewegungen unterbrochen werden, so sind diese technischen Marathonläufer im Regelfall in der Lage, während einer neuen, »normalen« Gesamtmarkthausse neue Allzeithochs zu erreichen und eine technische Neubewertung zu durchlaufen.