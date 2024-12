Neuer Coca-Cola-Deal – KI-Monetarisierung mit Aufträgen in Milliardenhöhe

Microsoft und Coca-Cola bauen ihre Partnerschaft aus und haben im April 2024 eine neue Vereinbarung mit fünfjähriger Laufzeit geschlossen. Coca-Cola will das sich weiterentwickelnde Portfolio an KI-Technologien und Anwendungen von Microsoft nutzen und auf der Basis von Azure als bevorzugte Cloudplattform weiter ausbauen. In der Vergangenheit hatte der Getränkekonzern bereits Azure sowie OpenAI-Services in seinen Marketing-, Fertigungs- und Lieferkettenaktivitäten erfolgreich getestet und eingesetzt. Die Transaktion hat ein Vertragsvolumen von 1,1 Milliarden US-Dollar und setzt auf der bestehenden Vereinbarung aus dem Jahr 2020 auf (damaliges Vertragsvolumen: 250 Millionen US-Dollar).