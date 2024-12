Die Nacht der Trader

Michael Haase, der vielen unter dem Spielernamen »Musterbrief« besser bekannt sein dürfte, hat es geschafft, in acht Spielwochen aus den anfänglich 100.000 Euro Spielgeld ganze 587.229,60 Euro zu erreichen. Mit dieser tollen Gesamtperformance trägt er sich als Gewinner des 22. Börsenspiels in der Geschichte ein. Das Trader-2024-Team bedankt sich für eine tolle und spannende Ausgabe des Börsenspiels mit über 25.000 Spielern, die in acht Wochen sehr aktiv bei mehr als 750.000 Orders Aktien und Zertifikate im Gesamtwert von mehr als 8 Milliarden Euro gehandelt haben, und freut sich auf ein Wiedersehen im Jahr 2025.