Was steckt dahinter?

Der künftige US-Präsident hat eine Reihe inflationstreibender Maßnahmen angekündigt. So möchte er beispielsweise hohe Importzölle einführen und massenhaft Arbeitskräfte aus bestimmten Herkunftsländern abschieben. Bleibt die Notenbank Fed unabhängig, dürfte das den US-Dollar in der Tat stärken, da Inflationierung in der Regel mit Zinserhöhungen der Notenbank eingefangen wird. Einige Experten bezweifeln aber, dass dieses Szenario eintreten wird. Zum einen ist unklar, ob und wie weitreichend Importzölle tatsächlich erhoben werden. Zum anderen ist offen, ob es tatsächlich keine Angriffe auf die Unabhängigkeit der Fed gibt. Sollte sie infrage gestellt werden, könnte das eine deutliche Schwächung des US-Dollar zur Folge haben. Und dabei muss es erst gar nicht zu einer tatsächlichen Schwächung kommen, schon eine lautstarke Ankündigung – in Trumps vorheriger Amtsphase gerne via Social Media platziert – kann größere Verwerfungen auslösen. Im Umkehrschluss kann auch eine Aussage der Fed eine Gegenbewegung auslösen.