Kann sich der DAX über 20.000 Punkten festsetzen?

Wir verwenden regelmäßig das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV), um einschätzen zu können, welches Potenzial der DAX in verschiedenen Konjunkturszenarien hat. Der Buchwert ist eine Maßzahl für das in den Bilanzen der DAX-Unternehmen schlummernde Eigenkapital und beträgt zurzeit 12.500 Indexpunkte. Das KBV des DAX liegt demnach derzeit bei 1,64 und somit – ähnlich wie das KGV – leicht über dem 10-Jahres-Durchschnitt von 1,56. In unserem Szenario, dass dank der Schritt für Schritt expansiveren Geldpolitik im Euroraum, in den USA und China 2025 wieder ein robustes Wachstum der Weltkonjunktur möglich ist, hat das KBV des DAX unserer Meinung nach gute Chancen, sich im Bereich zwischen 1,6 und 1,8 festzusetzen. Das würde bei einem derzeitigen DAX-Buchwert von 12.500 Indexpunkten einem DAX im Bereich von 20.000 bis 22.500 Punkten entsprechen. Daher halten wir es in unserem Konjunkturszenario für wahrscheinlich, dass es dem DAX 2025 gelingt, sich nachhaltig über der Marke von 20.000 Indexpunkten zu etablieren.