Bei der Deutschen Telekom, deren Palette an Telekommunikations- und Internetdienstleistungen innerhalb der laufenden Digitalisierung des Wirtschaftslebens weiter an Bedeutung gewinnen sollte, liegen die Geschäftsschwerpunkte nicht nur in Deutschland und Europa, sondern auch in den USA. Einer der Erfolgsfaktoren für den Konzern ist die Tochter T-Mobile US, an der die Deutsche Telekom mehr als 50 Prozent der Aktien- und Stimmrechte hält. T-Mobile US war es in den vergangenen Jahren bereits gelungen, Marktanteile am US-Telekommunikationsmarkt zu gewinnen. Das war 2024 bereits mit einem Kursanstieg von über 50 Prozent honoriert worden, sodass die Gesamtmarktkapitalisierung von T-Mobile US auf ca. 283 Milliarden US-Dollar gestiegen ist (zurzeit ca. 267 Milliarden Euro). Als Konsequenz dieser Geschäftsentwicklung sind lukrative Dividendenzahlungen und Aktienrückkaufprogramme für die kommenden Jahre in Aussicht gestellt worden, von denen der Mutterkonzern profitieren sollte. Jetzt kommt nach der US-Präsidentschaftswahl hinzu, dass T-Mobile US einerseits von möglichen US-Unternehmenssteuersenkungen profitieren sollte und andererseits von möglichen neuen US-Zöllen kaum betroffen sein dürfte, da in den USA sowohl »produziert« als auch die Produktpalette »verkauft« wird. Zwar ist die Deutsche Telekom in Europa einem scharfen Wettbewerb im Sektor ausgesetzt und hat nach den riesigen Investitionen (neue Technologien, Glasfasernetz etc.) einen hohen Schuldenberg, jedoch bietet hier der momentane Leitzinssenkungsprozess der EZB verbesserte Refinanzierungsmöglichkeiten. Diese Gesamtentwicklung gibt der Deutschen Telekom Spielraum für ein aktionärsfreundliches Vorgehen. Zuletzt ist eine Anhebung der (Brutto-)Dividende auf 0,90 Euro angekündigt worden (Hauptversammlung am 9. April 2025). Zusätzlich will der Konzern 2025 ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 2 Milliarden Euro realisieren, was im Regelfall die Kursentwicklung eines Titels unterstützt.