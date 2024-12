Titelthema

Es bleibt also spannend und gute Gründe, sich mit dem Aktienmarkt zu beschäftigen, gibt es mehr als genug. Denn nach den angesprochenen Zinssenkungen sind Tages- und Festgeld oder Staatsanleihen weniger interessant. Außerdem zeigt der Blick in die Vergangenheit, dass langfristig keine Anlageklasse die Renditen am Aktienmarkt schlägt. Mit Zertifikaten und Optionsscheinen lässt sich eine Anlage am Kapitalmarkt sogar an das eigene Chance-Risiko-Profil anpassen. Anlagezertifikate wie Bonus- oder Discount-Zertifikate bieten zum Beispiel eine Alternative zur Direktanlage. Mit Hebelprodukten wie Turbo-Optionsscheinen können risikoaffine Anleger gehebelt an Basiswerten partizipieren. Die Auswahl ist also vielfältig, allerdings sollte vor jeder Investmententscheidung eine Marktmeinung gebildet werden. Deshalb stellen wir Ihnen auf den Folgeseiten die zehn wichtigsten Trends vor, die Experten für die Märkte im neuen Jahr sehen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und natürlich viel Erfolg bei Ihren Anlageentscheidungen im Kapitalmarktjahr 2025.