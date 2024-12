Martin Goersch, Profi-Trader und Experte bei der Börsenplattform onvista, zeigt in diesem Webinar, was er für das Börsenjahr 2025 erwartet, welche Sektoren er bevorzugt, welche Trends das Jahr bestimmen sollten, was er für die wichtigsten Rohstoffmärkte erwartet und nicht zuletzt, was der Kryptomarkt für Anleger bereithält. Seien Sie dabei und gehen Sie nicht planlos ins Handelsjahr!