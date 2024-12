Als defensive Alternative zum Direktinvestment zeigen Discount-Zertifikate gerade in turbulenten Börsenphasen ihre Stärken. Doch auch in stabilen Marktphasen tragen sie zur positiven Performance eines Portfolios bei – selbst wenn ihre risikodämpfenden Eigenschaften nicht zum Einsatz kommen. Ein Beispiel hierfür ist der starke und kontinuierliche Aufwärtstrend des Jahres 2023. Dies bestätigt die Discount-Studie 2024, die der Bundesverband für strukturierte Wertpapiere (BSW) gemeinsam mit der Boerse Stuttgart Group und TTMzero für das Börsenjahr 2023 veröffentlicht hat.

»Discount-Zertifikate sind so beliebt, weil sie so zuverlässig sind: Zwar ist ihre maximale Rendite im Vergleich zum Direktinvestment begrenzt, sie wird jedoch mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit erreicht«, so Christian Vollmuth, geschäftsführender Vorstand des BSW. »Im durchweg positiven Marktumfeld des Jahres 2023 verzeichneten 76,3 Prozent der Basiswerte eine positive Wertentwicklung, während bei den Discount-Zertifikaten sogar 87,2 Prozent der Produkte das Jahr mit einem Plus abschlossen.«