Liebe Leser,

ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Nach einem erfolgreichen Börsenjahr 2023 haben wohl die wenigsten damit gerechnet, dass das Jahr 2024 quasi nahtlos daran anknüpfen kann. Denn die Voraussetzungen waren alles andere als optimal: die Krise im Nahen Osten, der immer noch andauernde Krieg in der Ukraine, gepaart mit Inflations- und Rezessionsängsten vor allem zu Beginn des Jahres.

Doch schaut man sich einmal die Entwicklung von S&P 500 und Nasdaq 100 an, scheint die Fantasie rund um die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz alle Sorgen überstrahlt zu haben. So setzten viele Aktien, die mit der neuen Technologie in Verbindung gebracht werden, zum regelrechten Höhenflug an. Allen voran die vom Markt zu den »glorreichen Sieben« Erkorenen: Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, NVIDIA und Tesla. Es bleibt spannend, ob sie die Erwartungen im Jahr 2025 erfüllen können.

Mit Spannung wird auch der Amtsantritt Donald Trumps erwartet. Seine erste Amtszeit war positiv für die Märkte und entsprechend gab es nach seiner Wahl im November eine kleine »Trump-Rally«. Wird seine »America first«-Politik erneut zu Höchstständen bei Dow Jones und Co. führen? Nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland bahnt sich ein Regierungswechsel an – zumindest, wenn man aktuellen Umfragen Glauben schenkt. Denn nachdem Olaf Scholz die Vertrauensfrage verloren hat, sieht es ganz nach Neuwahlen aus.

Das neue Börsenjahr scheint also nicht minder interessant zu werden. Damit Sie gut informiert starten, stellen wir Ihnen die zehn Trends fürs neue Jahr vor. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2025.