Gold auf Rekordjagd

Der Goldpreis verzeichnet in diesem Jahr ein Rekordhoch nach dem anderen und steht vor der besten Jahresperformance seit mindestens 14 Jahren. Nicht nur in US-Dollar, sondern auch in vielen anderen Währungen ist Gold so teuer wie nie zuvor. Zudem weist das Edelmetall bislang in diesem Jahr größere Gewinne aus als die meisten anderen Anlageklassen. Gold profitiert dabei von seiner Rolle als wertstabile Anlage in Zeiten von Inflation und Unsicherheit sowie als zinslose Anlage von sinkenden Zinsen. Darüber hinaus ist Gold wegen der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten als sicherer Hafen gefragt. Die Zentralbanken dürften auch in diesem Jahr große Mengen Gold kaufen und die Gold-ETFs verzeichnen seit Mai wieder Zuflüsse. Einem weiteren Preisanstieg dürften dennoch Grenzen gesetzt sein, da das rekordhohe Preisniveau Bremsspuren bei der physischen Nachfrage in China und Indien hinterlassen dürfte. Wir erwarten einen Goldpreis von 2.600 US-Dollar je Feinunze am Jahresende und im nächsten Jahr.

Der Goldpreis eilt in diesem Jahr von Rekordhoch zu Rekordhoch (siehe Grafik 1). Mit einem Plus von rund 30 Prozent seit Jahresbeginn würde Gold nach derzeitigem Stand die beste Jahresperformance seit mindestens 14 Jahren aufweisen. Zudem stellt Gold damit fast alle anderen Anlageklassen in den Schatten. Ausnahme ist die Kryptowährung Bitcoin, die rund 60 Prozent höher handelt als Anfang des Jahres, im Gegensatz zu Gold aber noch unter ihrem im März verzeichneten Rekordhoch notiert. Die Preisstärke des Edelmetalls zeigt sich zudem keineswegs nur in US-Dollar. Auch in zahlreichen anderen Währungen wie Euro, britisches Pfund, Schweizer Franken sowie chinesischer Renminbi und indische Rupie markierte der Goldpreis vor Kurzem ein Rekordniveau. Will heißen, die genannten Währungen sind gegenüber Gold so schwach wie nie zuvor.