Das Comeback einer Volksaktie

Nach dem tiefen Fall der Deutsche Telekom-Aktie vor 23 Jahren wurde es etwas stiller um sie. Das Kursniveau pendelte sich in den folgenden 20 Jahren bis zum Herbst 2022 in einem Bereich zwischen 7 und 17 Euro ein. Als Basiswert bei den Anlagezertifikaten aber war und ist sie stets ein Dauerbrenner geblieben. Das defensive Geschäftsmodell, die vergleichsweise geringen Kursausschläge und die stabilen Dividendenzahlungen machten sie interessant für Bonus- und Discount-Zertifikate. Nun hat der Konzern bekanntgegeben, die Dividende für 2025 erhöhen zu wollen, von derzeit 0,77 Euro auf 0,90 Euro je Aktie. Zudem peile man in Zukunft an, zwischen 40 und 60 Prozent der Erträge an die Aktionäre auszuschütten. Die Aktie findet auch zunehmend als Basiswert für Hebelprodukte Beachtung. Denn in den vergangenen zwölf Monaten legte der Kurs des Wertpapiers um 33 Prozent zu. Das derzeitige Niveau von 27 Euro gab es zuletzt vor 23 Jahren.