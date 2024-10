Das Thema Künstliche Intelligenz, im Englischen Artificial Intelligence – kurz AI –, bewegt seit einiger Zeit die Börsen weltweit. In diesem Zuge ist oft die Rede von den Magnificent Seven – sprich den Aktien von Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, NVIDIA und Tesla. Doch es sind am Ende viel mehr Unternehmen, die von der disruptiven Technologie profitieren könnten. 26 Aktien genau solcher Unternehmen sind im Solactive Generative AI-Index enthalten.Société Générale bietet ein Unlimited Index-Zertifikat, mit dem Anleger ohne Laufzeitbegrenzung nach Abzug entstehender Kosten direkt an der Wertentwicklung des Index partizipieren können.