Generative KI – Der neue iPhone-Moment?

Generative KI als Index-Investment – Solactive Generative AI-Index

Anleger fragen sich nun zu Recht, wie sie nachhaltig vom Wachstumsmarkt generative KI profitieren können. Der naheliegende Weg, der in den vergangenen zwei Jahren praktiziert wurde, war die Anlage in die »Glorreichen Sieben«, also Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft, Meta, NVIDIA und Tesla. Ohne Frage ist der Technologiesektor derzeit der Gewinner der KI-Revolution, und das im doppelten Sinn: Er heizt die Investitionen in KI-Hard- und Softwarelösungen an und gleichzeitig nutzt die Tech-Industrie selbst KI massiv, um Kosten einzusparen. Die Folge ist, dass der Tech-Sektor per se zu den großen Profiteuren gehört. Nicht ohne Grund liegen die »Magnificent Seven« in der Anlegergunst vorn: Die Analysten von S&P haben für 2023 einen freien Cashflow von 309 Milliarden US-Dollar ermittelt, eine Steigerung von 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Laut einer Berechnung von Peter Oppenheimer, dem Research-Chef von Goldman Sachs, war der Tech-Sektor für 32 Prozent der globalen Aktiengewinne und gar 40 Prozent der US-Aktiengewinne seit 2010 verantwortlich. Maßgeblicher Faktor für Wertsteigerungen am Aktienmarkt ist die Gewinnentwicklung von Unternehmen. Und hier konnten die Tech-Konzerne glänzen: Gegenüber dem Hochpunkt vor der Finanzkrise wuchsen die Gewinne pro Aktie um sage und schreibe 400 Prozent. Bei den anderen Sektoren wurde lediglich ein Zuwachs von 25 Prozent festgestellt.