Ende November ist es wieder so weit: Die größte Trading-Messe im deutschsprachigen Raum findet in Frankfurt statt. Die etablierte Veranstaltung »World of Trading« ist sowohl für Trading-Einsteiger als auch für fortgeschrittene und erfahrene Trader spannend, denn sie bietet ein passendes Umfeld, um sich über die Neuigkeiten der Branche zu informieren. Im Vordergrund stehen das Treffen und der Austausch mit erfahrenen Profis, Ausstellern und anderen Besuchern.