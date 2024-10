Aus langfristiger technischer Sicht bewegt sich der Nasdaq 100 seit März 2020 (Start bei 6.772 Punkten am Coronabaissetief) in einer Hausse. Sie wird durch den zentralen Haussetrend begrenzt (zurzeit bei 14.500 Punkten). Diese Haussebewegung ist bisher ein Wechselspiel aus »normalen« mittelfristigen Hausse- und (Zwischen-)Baissetrends. Die (Zwischen-)Baisse, die im November 2021 bei 16.765 Punkten startete, endete im Oktober 2022 bei 10.441 Punkten und in einer Trading-Doppelbodenformation (kleiner Widerstand bei 12.100 Punkten). Anfang 2023 war der Index mit einem ersten Investmentkaufsignal aus dieser Bodenformation herausgekommen, wobei gleichzeitig die 200-Tage-Linie überwunden wurde. Der neue Aufwärtstrend hat sich in den Folgemonaten – gezogen von den Mag7 und der KI-Fantasie (Künstliche Intelligenz) – zu einem »normalen« Haussetrend ausgeweitet. Hierbei liegt die Haussetrendlinie seit einigen Quartalen im Umfeld der steigenden 200-Tage-Linie (zurzeit bei 18.500 Punkten).