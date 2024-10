Japanischer Yen – Sorgt die »zweite Kraft« wirklich für eine nachhaltige Re-Inflationierung?

Anfang des Jahres änderte die BoJ dann die Beschreibung, wie sie vorgeht. Immer öfter deutete sie an, der Zeitpunkt für eine erste Zinserhöhung sei gekommen, die dann letztendlich im März kam. Als Begründung führte die BoJ an, dass man es bezüglich der Inflationsentwicklung in Japan mit zwei sich überlagernden Inflationsprozessen zu tun habe: zum einen den pandemiebedingten Inflationsschock, der transitorischer Natur war und langsam abklingt (die sogenannte erste Kraft). Und zum anderen die sogenannte zweite Kraft, das heißt einen sich selbst tragenden Inflationsprozess, bei dem steigende Preise und steigende Löhne eine Eigendynamik entwickeln, die auch nach Abklingen des pandemiebedingten Inflationsschocks wirkt und die Inflation nachhaltig auf das BoJ-Ziel anheben wird. Diese zweite Kraft sah die BoJ im März als so stark an, dass sie trotz möglicher kurzfristiger Rückgänge der Gesamtrate unter das Inflationsziel die Inflation nachhaltig auf dem Ziel verankern kann, und sah damit eine Voraussetzung für einen ausgeprägten Zinserhöhungszyklus gegeben.