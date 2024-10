Spannender Wettstreit um die Spitze

Wie die Märkte war auch das Börsenspiel von hoher Volatilität geprägt, was zu ständigen Wechseln an der Spitze führte. In den ersten Wochen sorgte besonders »Krazmov« für Aufsehen, indem er sein Kapital mit einem Standard-Optionsschein auf Broadcom verdreizehnfachte. Doch mit dem Anstieg des Goldpreises setzten sich andere Teilnehmer durch, darunter »WimpelWunder«, »Musterbrief«, »Sasie« und »Rogina«. Sie hatten frühzeitig gehebelt auf einen Goldpreisanstieg gesetzt und ihre Positionen mit hohen Gewinnen erst spät geschlossen. Während viele Spieler auf eine Vielzahl von Transaktionen setzten, konnten »Rogina« und »Sasie« mit wenigen, aber gezielten Trades an der Spitze mithalten. »WimpelWunder« investierte gegen Ende zusätzliches Kapital in Aktien und konnte damit noch einige Extragewinne erzielen.