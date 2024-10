Der EURO STOXX 50, ein Kursindex, hat seine zurückgerechnete Ausgangsbasis bei 1.000,00 Punkten am 31. Dezember 1991. In der zweiten Hälfte der Neunzigerjahre sorgten die hohe Gewichtung südeuropäischer Titel, der hohe Bankenanteil und viele Aktien aus dem Bereich TMT (Technologie, Medien und Telekommunikation) für eine technische Bilderbuchhausse und für Allzeithochs um 5.520 Punkte (März 2000). Die langfristige Widerstandszone von 5.500 bis 5.550 Punkten besteht somit weiterhin. Es hat viele Jahre gedauert, bis (moderate) Wachstumsunternehmen inklusive Technologietitel in den Index »hineingewachsen« sind und dort Low-Beta-Titel aus den Bereichen Versorger, Telekommunikation und Finanzen ersetzt haben. Dieser Prozess hat insgesamt für eine Stagnation bei den im Index repräsentierten Unternehmensgewinnen und für ein Absinken der (Brutto-)Dividendenrendite gesorgt. Als Konsequenz hatte der Index eine jahrelange Relative Schwäche gegenüber vielen international wichtigen Aktienindizes.