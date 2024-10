DAX setzt auf expansive Schritte in China

Die mittelfristigen Aussichten für den DAX haben sich zuletzt verbessert. Zum einen haben US-Konjunkturindikatoren positiv überrascht und zum anderen zeichnet sich in China eine wieder expansivere Geld- und Fiskalpolitik ab. Jedoch haben die Analysten ihre DAX-Gewinnerwartungen für das Geschäftsjahr 2024 im vergangenen Quartal um 3,5 Prozent nach unten revidiert, da sich derzeit insbesondere im Autosektor die Gewinnperspektiven eintrüben. Die negativen Gewinnrevisionen dürften den DAX etwas bremsen im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen.

In den vergangenen Wochen haben sich viele Konjunkturindikatoren in den USA wieder überraschend positiv entwickelt. Entsprechend hat der Citigroup Economic Surprise Index für die USA einen bemerkenswerten Aufwärtstrend zurück in den positiven Bereich vollzogen (siehe Grafik 1). Der deutliche Rückgang der Renditen dürfte ein wichtiger Grund für die zuletzt verbesserten Wachstumsperspektiven in den USA sein. So war die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen von Ende April bis Mitte September um mehr als 100 Basispunkte von 4,7 auf 3,6 Prozent gefallen. Die Wahrscheinlichkeit für ein US-Rezessionsszenario hat sich dank der verbesserten Konjunkturdaten stetig weiter verringert, was der S&P 500 Mitte Oktober mit einem neuen Rekordhoch von fast 5.900 Indexpunkten begrüßt hat.