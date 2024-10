Unternehmensporträt

ASML liefert Produktionsanlagen (Lithografiesysteme) für einen kritischen Prozessschritt bei der Halbleiterproduktion. Produktionsbetriebe sowie Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen befinden sich in den USA, Taiwan, Korea, China und am Hauptsitz in den Niederlanden. Das Unternehmen konzentriert den Umsatz für zwei Segmente: Services (ca. 20 Prozent des Gesamtumsatzes) im Sinne von Wartungsdienstleistungen und Software-Upgrades, Produktumsatz (ca. 80 Prozent), der die Umsätze der verkauften Produktionsanlagen widerspiegelt. Mit rund 40.300 Mitarbeitern weltweit erzielte ASML im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 27,6 Milliarden Euro (Vorjahr 21,1 Milliarden Euro) und einen Nettogewinn von 7,8 Milliarden Euro (Vorjahr 5,6 Milliarden Euro). Die wesentlichen Absatzmärkte (gemessen am Umsatz) liegen in Asien. Rund 30 Prozent des Produktumsatzes 2023 erwirtschaftete ASML in Taiwan. Auf (Festland-)China entfielen ca. 29 Prozent, auf Südkorea ca. 24 Prozent und auf die USA ca. 10 Prozent. Das Grundkapital der ASML Holding N.V. wird in Namensaktien verbrieft.