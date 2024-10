Liebe Leser,

für die meisten von uns ist es nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken – das Smartphone. Meist fungiert es morgens schon als Wecker und auch im Laufe des Tages ist es ständig im Einsatz. Sei es, um mit den vielen Messenger-Apps zu kommunizieren, die News zu checken, Musik zu hören, Essen oder Taxis zu bestellen, vielleicht auch den ein oder anderen Trade in der Banking-App zu tätigen oder mit der Kamera schnell einmal einen Schnappschuss zu machen. Was viele dabei vergessen: Vor nicht einmal 20 Jahren war an das alles noch nicht zu denken. Denn das iPhone wurde erst im Januar 2007 vom damaligen Apple-CEO Steve Jobs vorgestellt.

Damals war das der Start einer neuen Ära. Und es ist gut möglich, dass wir in etwa 20 Jahren ähnlich vom November 2022 sprechen werden. Denn zu diesem Zeitpunkt wurde der Chatbot ChatGPT der Öffentlichkeit vorgestellt und brachte die Menschen weltweit zum Staunen. Es war für die überwiegende Mehrheit das erste Mal, dass sie überhaupt mit dem Thema Künstliche Intelligenz in Berührung kam. Und bleiben wir einmal bei der Analogie zum Smartphone: Vergegenwärtigen wir uns die rasante Entwicklung der vergangenen 17 Jahre, können sich wohl die wenigsten die Möglichkeiten vorstellen, die die künstliche Intelligenz in Zukunft bietet. Deshalb beleuchtet in unserem Titelthema Tech-Investor Thomas Rappold für Sie die Einsatzmöglichkeiten der sogenannten generativen KI.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen der vorliegenden Ausgabe.