Titelthema

Die jüngste Preiserholung könnte allerdings etwas zu weit gelaufen sein. Schließlich droht der fundamentale Rückenwind wieder nachzulassen, denn abgesehen von den vergangenen Monaten hält der Trend zur emissionsärmeren Stromerzeugung an. Nach Angaben des europäischen Branchenverbands Eurelectric sank der Anteil fossiler Energieträger an der EU-weiten Stromerzeugung im vergangenen Jahr auf ein neues Allzeittief von 28 Prozent (siehe Grafik 3). Die Emissionen gingen im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent zurück, obwohl der Stromverbrauch gegenüber dem Vorjahr leicht um 2 Prozent gestiegen ist. Gleichzeitig bleibt das Angebot an Emissionsrechten in den Auktionen aufgrund des zusätzlichen Angebots im Rahmen des REPowerEU-Plans auch in diesem Jahr erhöht, was auf den Preisen lastet.