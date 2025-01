Krypto: neuer Börsenliebling

Auch im Hebelbereich bieten sich bei Kursschwankungen immer wieder Einstiegschancen. Hier kommt es jedoch auf die Art des Hebelpapiers an. Man unterscheidet drei große Varianten: klassische Optionsscheine, Turbo-Optionsscheine und Faktor-Optionsscheine (siehe Tabelle 1). Jede Produktart besitzt spezifische Vor- aber auch Nachteile. Welches Produkt Trader letztlich wählen, hängt in der Praxis von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen vom eigenen Bauchgefühl, denn alle drei Arten haben ihre Fangemeinde. Zum anderen vom erwarteten Kursverhalten des Basiswerts. Allgemein hingegen ist, dass sowohl für Gewinnmitnahmen aber auch, um Verluste einzugrenzen, oft Stopp-Loss- oder Limit-Orders bei den Brokern gesetzt werden. In jedem Fall ist beim Einsatz von Hebelpapieren zu beachten, dass der Hebel immer in beide Richtungen wirkt und den höheren Chancen auch höhere Risiken bis hin zum Totalverlust gegenüberstehen. Weitere, ausführliche Informationen zur Funktionsweise der dargestellten Produkte finden Sie auch in unseren Broschüren, die Sie über die Webseite www.sg-zertifikate.de –> Wissen abrufen können.