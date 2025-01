Die Ursachen dafür sind komplex. Zum einen zeigt sich beispielsweise in den Einzelhandelsumsätzen deutlich die schlechtere Stimmung unter den Konsumenten. So sind Erstere im Zeitraum September bis Dezember um durchschnittlich 0,3 Prozent pro Monat zurückgegangen, was kein gutes Zeichen für den Konsum der privaten Haushalte ist. Zum anderen hat sich nicht nur die augenscheinliche »De-Industrialisierung« der britischen Volkswirtschaft in den vergangenen Monaten fortgesetzt, schließlich verzeichnen die britische Industrieproduktion und die Produktion im verarbeitenden Gewerbe nun schon seit einigen Jahren ein deutliches Schrumpfen. Entscheidend für das schwache Wachstum in den vergangenen Monaten dürfte vielmehr sein, dass die Dienstleistungen mittlerweile nur noch seitwärts tendieren und dem Wachstum damit keinen Schub mehr verleihen, wie wir das noch Anfang 2024 gesehen haben (siehe Grafik 4).