Aus langfristiger technischer Sicht gehört AXA zu den defensiven Wachstumsaktien, die zusätzlich eine attraktive (Brutto-)Dividendenrendite bieten. Hier sollte es nicht überraschen, wenn im Jahr 2025 eine Dividende von 2,15 Euro ansteht (nach 1,98 Euro im Jahr zuvor), die im Regelfall im Mai des Jahres ausgezahlt wird. Als Konsequenz deutet sich bei AXA eine (Brutto-)Dividendenrendite von über 6,0 Prozent an. Mit Blick auf die technische Lage ist derzeit zu berücksichtigen, dass einerseits der französische Aktienmarkt 2024 aufgrund der politischen Unsicherheiten nach den vorgezogenen Parlamentswahlen in Frankreich bei den Standardwerten eine deutlich schlechtere Kursentwicklung als andere europäische Aktienmärkte genommen hatte. Andererseits ist die Versicherungsbranche wegen der Brände in Los Angeles und den anstehenden Schadenssummen mit einer Underperformance 2025 gestartet. Diese Belastungsfaktoren haben zu einem (attraktiven) Abschlag mit Blick auf einen möglichen Positionsaufbau in dem Titel geführt.