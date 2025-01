Unternehmensporträt

Der Konzern zählt zu den weltweit führenden Post- und Logistikdienstleistern. In jedem der Geschäftsfelder (Express, Logistik, Brief) zählt die DHL Group zu den Marktführern. Das inländische Briefgeschäft ist zwar weiter eine wichtige Ertragssäule, Express und Logistik steuern aber einen deutlich höheren Ertragsanteil bei. Nach vielen Akquisitionen in der Vergangenheit macht DHL mehr als zwei Drittel des Geschäfts im Ausland. Im Jahr 2023 hat DHL bei einem Umsatz von 81,7 Milliarden Euro ein operatives Ergebnis von 6,3 Milliarden Euro erzielt (2022: 94,4 bzw. 8,4 Milliarden Euro). Der Großaktionär KfW hält nach einem Anteilsverkauf von 4 Prozent im Februar 2024 noch etwa 17 Prozent der Aktien.