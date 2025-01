Die wieder einmal pessimistischen Aktienbären gehen dagegen davon aus, dass 2025 ein schlechter Börsenjahrgang wird. So geht der DAX mit eher enttäuschenden Gewinnrevisionen ins neue Jahr. Die Analysten haben ihre Prognosen für die DAX-Unternehmensgewinne im Geschäftsjahr 2025 im vergangenen Quartal um 4 Prozent nach unten revidiert, und für 28 der 40 DAX-Unternehmen sind die 2025er-Gewinnerwartungen im vergangenen Quartal gesunken. Zudem spricht im Szenario der Aktienbären die historisch hohe Bewertung des S&P 500 für ein enttäuschendes Jahr. Das S&P 500-KGV notiert mit 22 so hoch, dass erstmals seit mehr als 20 Jahren die S&P 500-Gewinnrendite unter der zuletzt deutlich gestiegenen Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen liegt. Investoren sind bereit, für den S&P 500 das 36-Fache der in den vergangenen zehn Jahren durchschnittlich tatsächlich realisierten Unternehmensgewinne zu zahlen (Shiller-KGV). Das S&P 500 Kurs-Umsatz-Verhältnis hat mit 3,0 das Niveau aus dem Aktienmarkt-Blasenjahr 2000 erreicht. Daher mahnen die Aktienbären den Investoren, das zu tun, was US-Investorenlegende Warren Buffett derzeit macht: S&P 500-Positionen mit einer mickrigen, durchschnittlichen Dividendenrendite von 1,4 Prozent zu verkaufen, um dafür 2-jährige US-Staatsanleihen mit einer Rendite von 4,3 Prozent zu kaufen (Stand der Renditen am 15. Januar 2025).