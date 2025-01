Liebe Leser,

seit dem 20. Januar ist Donald Trump wieder Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Bereits vor seiner Amtseinführung ließ er deutlich durchblicken, was er bei seiner Antrittsrede bestätigte. Die Zeichen stehen klar auf: America first. Dazu hat er bereits am ersten Amtstag eine Reihe von Exekutivanordnungen unterzeichnet.

Eines seiner Ziele ist es, Amerika wieder zu einer Industrienation zu machen. Ein Faktor, der in seinen Augen dazu beitragen soll, ist es, die größten Reserven an Öl und Gas weltweit aufzubauen. Dabei rief er das Motto aus: »Drill, Baby, Drill« – frei übersetzt: Bohren, was das Zeug hält. Um diese Pläne zu unterstützen, wurden entsprechende Verordnungen erlassen, die die Ölförderung erleichtern.

Es stehen also interessante Zeiten an den Rohstoffmärkten bevor. Deshalb werfen wir in unserem großen Rohstoffjahresausblick einen genaueren Blick nicht nur auf Energierohstoffe wie Öl, sondern auch auf die Anlegerlieblinge aus 2024, Gold und Silber.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!