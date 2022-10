Die Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen sind in diesem Jahr ebenfalls angestiegen und liegen zurzeit etwa doppelt so hoch wie die in Deutschland. Mit rund 3,5 Prozent hat auch in den USA die Rendite wieder neue Höchstwerte erreicht, die lange Zeit nicht gesehen wurden. Was in den USA außerdem auffällt ist, dass die Rendite zwei Jahre laufender Staatsanleihen sogar oberhalb der 10- oder 30-jährigen Laufzeit liegt. In diesem Fall spricht man von einer inversen Zinsstruktur oder Zinsstrukturkurve. In der Regel gibt es für länger angelegtes Geld eine höhere Rendite als für kurzfristigere Anlagen. In den USA ist das momentan nicht der Fall.