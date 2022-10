Effizienzsteigerung im Kerngeschäft, Wachstum durch Internationalisierung

Ähnlich den Wettbewerbern arbeitet der Brausekonzern an einer deutlichen Effizienzsteigerung. Zum einen liegt das an einem strukturell relativ gesättigten Umfeld in den entwickelten Märkten und zum anderen am sich verändernden Anspruch der Konsumenten (gesünder, nachhaltiger etc.). Deshalb plant Pepsi, die Kostenbasis um rund 1 Milliarde US-Dollar zu entlasten, was bereits für positive Effekte sorgte.