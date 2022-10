In einem restriktiven monetären Umfeld trüben sich die Perspektiven für die Unternehmensgewinne regelmäßig deutlich ein. Daher sind wir überrascht, dass sich die Analysten-Gewinnerwartungen für die DAX-Unternehmen immer noch robust entwickeln. So haben im vergangenen Quartal die Analysten für 24 der 40 DAX-Unternehmen ihre Prognosen für den Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2022 nach oben angepasst (siehe Tabelle 1). Wir erwarten für die kommenden Monate jedoch nun einen deutlichen Überhang an negativen DAX-Gewinnrevisionen. Den negativen Signalen der Geldpolitik stehen derzeit positive Signale des Anlegersentiments entgegen. So zeigen aktuelle Investorenumfragen, dass schon ein Großteil der institutionellen Investoren mit einer Rezession mit deutlich fallenden Gewinnerwartungen rechnet. Zudem waren Mitte September in der Umfrage unter US-Privatinvestoren nur 26 Prozent positiv, aber 46 Prozent negativ gestimmt. Und auf den US-Future-Märkten in Chicago und New York halten spekulative Investoren derzeit regelmäßig mehr als 200.000 Netto-Short-Positionen auf den S&P 500-Future (siehe Grafik 2).