BÖRSENHANDEL AN DEN FEIERTAGEN im Mai und Juni

Auch an den Feiertagen selbst emittieren unsere Produktmanager neue Wertpapiere. Das heißt, für den interessierten Anleger stehen an diesen Tagen speziell bei den Hebelprodukten topaktuelle Produktausgestaltungen auf Basis der aktuellen Marktentwicklung zur Verfügung. Am Tag der Arbeit (1. Mai) bleiben die Börsen in Deutschland geschlossen und es findet kein Handel statt. Für Anleger gilt es an solchen Tagen, zu beachten, dass Knock-Out-Produkte auf Basiswerte, deren Heimatbörse (zum Beispiel in den USA) geöffnet hat, zu den bekannten Knock-Out-Zeiten ausgestoppt werden können. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments!