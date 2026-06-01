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BÖRSENHANDEL AN DEN FEIERTAGEN im Mai und Juni
Im Mai und Juni stehen gleich vier Feiertage im Kalender. Doch an drei davon müssen Sie trotzdem nicht auf den Handel mit Zertifikaten, Optionsscheinen und Aktienanleihen von Société Générale verzichten. Denn sowohl an Christi Himmelfahrt (14. Mai 2026) als auch an Pfingstmontag (25. Mai 2026) und Fronleichnam (4. Juni 2026) findet der Handel statt. Strukturierte Produkte von Société Générale können über die Börse Frankfurt und die Börse Stuttgart von 8.00 bis 22.00 Uhr gehandelt werden. Auch außerbörslich über unsere Direkthandelspartner ist der Handel an diesen Tagen von 8.00 bis 22.00 Uhr möglich.
Die Feiertage im Überblick
14. Mai 2026: Christi Himmelfahrt
25. Mai 2026: Pfingstmontag
4. Juni 2026: Fronleichnam
Auch an den Feiertagen selbst emittieren unsere Produktmanager neue Wertpapiere. Das heißt, für den interessierten Anleger stehen an diesen Tagen speziell bei den Hebelprodukten topaktuelle Produktausgestaltungen auf Basis der aktuellen Marktentwicklung zur Verfügung. Am Tag der Arbeit (1. Mai) bleiben die Börsen in Deutschland geschlossen und es findet kein Handel statt. Für Anleger gilt es an solchen Tagen, zu beachten, dass Knock-Out-Produkte auf Basiswerte, deren Heimatbörse (zum Beispiel in den USA) geöffnet hat, zu den bekannten Knock-Out-Zeiten ausgestoppt werden können. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments!