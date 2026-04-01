Dividendensaison 2026 – Ein überraschend starkes Jahr trotz globaler Unsicherheiten

DAX-Dividendensumme schrumpft nicht um 2 Prozent, sondern wächst wahrscheinlich um 4 Prozent

Auch die erwartete DAX-Dividendensumme hat sich nach den 35 DAX-Dividendenankündigungen deutlich nach oben bewegt. So waren die Analysten zu Jahresbeginn noch davon ausgegangen, dass die Dividendensumme für die am deutschen Aktienmarkt gehandelten DAX-Aktien um 1,7 Prozent von 52,6 Milliarden Euro auf 51,7 Milliarden Euro sinken würde. Doch mittlerweile liegt die prognostizierte gesamte DAX-Dividendenausschüttung auf einem neuen Rekordhoch von 54,8 Milliarden Euro, was gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 4,2 Prozent bedeuten werde (siehe Grafik 1). Die am deutschen Aktienmarkt notierten Aktien der DAX-Unternehmen bringen derzeit eine Marktkapitalisierung von 1.970 Milliarden Euro auf die Waage. Die erwartete Dividendensumme von 54,8 Milliarden Euro entspricht damit zurzeit einer DAX-Dividendenrendite von 2,78 Prozent (Stand 11. März 2026). Neben den 29 erwarteten Dividendenerhöhungen dürften die DAX-Unternehmen in diesem Jahr zusätzlich deutlich mehr eigene Aktien zurückkaufen. Auf Basis der in den vergangenen Wochen angekündigten Programme werden die Käufe 2026 wahrscheinlich einen Gesamtwert von 25 Milliarden Euro umfassen, verglichen mit knapp 20 Milliarden Euro im Jahr 2025. So haben die Versicherer Allianz (2,5 Milliarden Euro) und Münchener Rück (2,25 Milliarden Euro) neue milliardenschwere Programme angekündigt. SAP will sogar für 10 Milliarden Euro in den kommenden zwei Jahren eigene Aktien zurückkaufen (siehe Tabelle 3).